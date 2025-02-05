Почему люди забывают слова

Среди них есть и представляющие опасность здоровью.

© Чемпионат.com

«Ну, это… как его...? Вот вспомню — скажу» — многим знакома ситуация, когда нужно произнести простое, всем известное слово, однако оно как будто «застревает» в голове и не вспоминается. Мы можем долго «крутить» его на языке, вспоминать синонимы, но именно нужное слово ускользает от нас.

Иногда это происходит в самый неподходящий момент, например, во время важного разговора или презентации. Такое забывание простых слов может вызывать чувство досады, смущения или даже паники. Однако иногда подобная забывчивость может быть симптомом серьёзных заболеваний.

Разберёмся, почему так происходит, и узнаем, как с этим бороться.

Почему слова внезапно исчезают из памяти?

« З а ч а с т у ю з а б ы в ч и в о с т ь ( к о г д а м ы н е м о ж е м в с п о м н и т ь д а ж е п р о с т ы е с л о в а ) р а з в и в а е т с я н а ф о н е с н и ж е н и я к о н ц е н т р а ц и и в н и м а н и я , п о в ы ш е н н о й т р е в о ж н о с т и , к о т о р ы е м о г у т п р о я в л я т ь с я н а ф о н е х р о н и ч е с к о г о с т р е с с а и л и с и н д р о м а х р о н и ч е с к о й у с т а л о с т и л и б о п о с л е п е р е н е с ё н н о й в и р у с н о й и н ф е к ц и и » , — Е л и з а в е т а З у б к о в а , в р а ч - н е в р о л о г и з « С М - К л и н и к и » .

Иногда это симптом дегенеративного процесса либо сосудистых нарушений, которые могут в дальнейшем приводить к сосудистой деменции или болезни Альцгеймера. «Красными флагами» тут являются дезориентация в пространстве, забывание адреса дома, имён близких и знакомых и возраст пациента (60+).

Если человек начинает замечать за собой снижение памяти, забывчивость, рассеянность, необходимо записаться на приём к неврологу. Врач проведёт углублённое тестирование на выявление нарушений когнитивных функций, а также тестирование на выявление скрытых тревожно-депрессивных расстройств.

При более углублённом опросе, осмотре, при проведении лабораторной диагностики выставляется диагноз и подбирается терапия, которая помогает компенсировать жалобы и симптомы пациента.

Теперь рассмотрим причины забывчивости подробнее. Начнём с «безопасных», которые требуют от человека качественного отдыха, но не медицинского вмешательства.

Эффект вытеснения. Наш мозг постоянно обрабатывает огромные объёмы информации. Новые знания и впечатления могут вытеснять из памяти менее востребованные слова.

Наш мозг постоянно обрабатывает огромные объёмы информации. Новые знания и впечатления могут вытеснять из памяти менее востребованные слова. Концентрация и внимание. Когда мы сосредоточены на чём-то другом, мозг может временно «отключать» доступ к некоторым словам.

Когда мы сосредоточены на чём-то другом, мозг может временно «отключать» доступ к некоторым словам. Эмоциональное состояние. Стресс, усталость, волнение или другие эмоциональные факторы могут ухудшать способность вспоминать слова.

Стресс, усталость, волнение или другие эмоциональные факторы могут ухудшать способность вспоминать слова. Возраст. В пожилом и преклонном возрасте (60+) некоторые люди могут испытывать небольшие проблемы с памятью, включая забывание слов.

Чтобы сократить число эпизодов забывчивости, установите график сна и отдыха, а также не давайте мозгу скучать – регулярно учите новые слова, читайте книги, решайте головоломки. Для релаксации также рекомендуется практиковать йогу и лёгкие физические нагрузки (гимнастика, бег, активная ходьба).

Серьёзные причины забывания слов

Как выше отметила наш эксперт Елизавета Зубкова, забывчивость может быть симптомом серьёзных заболеваний. Если игнорировать такое состояние, есть риск запустить проблему.

На что с медицинской точки зрения может указывать частое забывание слов?

Ещё частое забывание слов может быть следствием черепно-мозговой травмы, эпилептических припадков. В большинстве случаев всё не так серьёзно, поэтому паниковать не нужно. Само по себе забывание слов – ещё не симптом. Тем не менее, если вы наблюдаете ухудшение памяти в целом, это повод обратиться ко врачу.

Развивающаяся деменция. Забывчивость, особенно на ранних стадиях деменции, часто начинается с забывания простых слов. Это происходит из-за повреждения клеток мозга, отвечающих за память и речь.

Забывчивость, особенно на ранних стадиях деменции, часто начинается с забывания простых слов. Это происходит из-за повреждения клеток мозга, отвечающих за память и речь. Наличие лёгких когнитивных нарушений. Состояния, когда у человека наблюдаются проблемы с памятью или мышлением, но они не настолько серьёзные, чтобы мешать повседневной жизни.

Состояния, когда у человека наблюдаются проблемы с памятью или мышлением, но они не настолько серьёзные, чтобы мешать повседневной жизни. Транзиторная ишемическая атака (ТИА). Это кратковременное нарушение кровообращения в мозге, которое может вызывать симптомы, схожие с инсультом, включая забывчивость и проблемы с речью.

Это кратковременное нарушение кровообращения в мозге, которое может вызывать симптомы, схожие с инсультом, включая забывчивость и проблемы с речью. Опухоль или сосудистые заболевания. Новообразования или сгустки крови в сосудах, а также тромбы могут давить на области мозга, отвечающие за речь, вызывая забывчивость и другие речевые проблемы.

Дополнительно забывание слов может являться следствием нервного истощения. Часто слова, цифры, объекты «вылетают» из головы, если у пациента наблюдается депрессия или тревожное расстройство. Реже такое состояние указывает на дефицит витамина В12 или проблемы с щитовидной железой.

Нужно ли обращаться к врачу, если вы забываете слова?

Простому человеку сложно разобраться, что стало причиной забывчивости. В то же время исследования мозга могут быть дорогостоящими, что приводит к ещё большей отсрочке визита к врачу.

Что должно вас насторожить?

Кумулятивный характер. Нарастание частоты эпизодов забывания, особенно в течение короткого промежутка времени.

Нарастание частоты эпизодов забывания, особенно в течение короткого промежутка времени. Магнитуда амнезии. Забывание не только отдельных слов, но и целостных событий или значимой информации является прогностически неблагоприятным признаком.

Забывание не только отдельных слов, но и целостных событий или значимой информации является прогностически неблагоприятным признаком. Профессиональная дезадаптация. Снижение способности выполнять рабочие или бытовые обязанности вследствие забывчивости.

Снижение способности выполнять рабочие или бытовые обязанности вследствие забывчивости. Коммуникативные трудности. Забывание имён, деталей разговоров или обещаний приводит к проблемам в межличностном общении и является серьёзным «звоночком».

Забывание имён, деталей разговоров или обещаний приводит к проблемам в межличностном общении и является серьёзным «звоночком». Психоэмоциональные изменения. Появление раздражительности, апатии или тревожности может быть ассоциировано с когнитивными нарушениями.

Появление раздражительности, апатии или тревожности может быть ассоциировано с когнитивными нарушениями. Речевые дисфункции. Трудности в подборе слов или парафазия (замена слов) требуют неврологической оценки.

Также важен возраст человека, у которого наблюдается проблема. Если у пожилых людей забывчивость может быть обусловлена естественными процессами старения, то внезапное её возникновение у лиц молодого возраста может указывать на органическое поражение головного мозга.

В первую очередь нужно самостоятельно оценить собственную степень забывчивости. Если эпизоды происходят редко, не мешают жить и работать, а также не сопровождаются вторичными симптомами – причин для беспокойства нет.

Обеспечьте себе полноценный отдых, организуйте рацион питания и график физической нагрузки. Если же проблема начинает вызывать беспокойство, лучше пройти консультацию у невролога и сдать анализы, которые назначит специалист.