Хирурги выполнили успешную пересадку сердца и почки одному пациенту

Сейчас мужчина готовится к выписке. В дальнейшем он будет наблюдаться у профильных специалистов.
В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского провели успешную поэтапную трансплантацию сердца и почки пациенту с терминальной стадией сердечной и почечной недостаточности. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Пересадка органа — это сложнейшее хирургическое вмешательство, которое невозможно представить без современной технологической базы и применения передовых методик. Данный процесс требует привлечения мультидисциплинарной команды профессионалов и использования высокотехнологичного оборудования. К примеру, в Институте Склифосовского мы проводим почти все виды трансплантаций органов: печени, почек, поджелудочной железы, легких, сердца и кишки. За все время трансплантологи сделали там более 130 пересадок сердца и 2760 пересадок почек. Накопленный богатый опыт, компетенции специалистов и передовые технологические возможности совсем недавно позволили провести две сложнейшие операции по пересадке сердца и почки одному пациенту, что спасло ему жизнь», — отметила Анастасия Ракова.
31-летний пациент обратился с жалобами на боль в сердце, одышку, слабость и отеки. Медики установили патологию сердца, которая привела к нарушению общего кровообращения и оказала губительное воздействие на весь организм.
Состояние пациента было настолько критическим, что помочь ему могла только трансплантация сердца. Однако ситуация осложнялась тем, что больной также страдал от почечной недостаточности и находился на гемодиализе, который не справлялся с проблемой. Поэтому врачи приняли решение и о пересадке почки.
Учитывая тяжесть состояния пациента, медики составили программу, на первом этапе которой требовалось выполнить пересадку сердца, а на втором — почки.
В течение месяца пациент находился на подготовительной терапии, его имя внесли в экстренный лист ожидания. Подходящий орган появился менее чем через неделю после обращения в Московский координационный центр органного донорства столичного Департамента здравоохранения.
Врачи провели сложнейшую трансплантацию сердца и одновременно установили кардиостимулятор. Когда стало ясно, что орган работает без сбоев, медики приступили к следующему этапу и выполнили пересадку почки. После успешно проведенных операций пациента перевели в палату отделения трансплантации почки и поджелудочной железы. Сейчас он чувствует себя лучше и готовится к выписке. В дальнейшем мужчина будет наблюдаться у профильных специалистов и получать необходимое лечение.