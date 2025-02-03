Хирурги выполнили успешную пересадку сердца и почки одному пациенту

Сейчас мужчина готовится к выписке. В дальнейшем он будет наблюдаться у профильных специалистов.

В Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о м и н с т и т у т е ( Н И И ) с к о р о й п о м о щ и и м е н и Н . В . С к л и ф о с о в с к о г о п р о в е л и у с п е ш н у ю п о э т а п н у ю т р а н с п л а н т а ц и ю с е р д ц а и п о ч к и п а ц и е н т у с т е р м и н а л ь н о й с т а д и е й с е р д е ч н о й и п о ч е ч н о й н е д о с т а т о ч н о с т и . О б э т о м с о о б щ и л а Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

« П е р е с а д к а о р г а н а — э т о с л о ж н е й ш е е х и р у р г и ч е с к о е в м е ш а т е л ь с т в о , к о т о р о е н е в о з м о ж н о п р е д с т а в и т ь б е з с о в р е м е н н о й т е х н о л о г и ч е с к о й б а з ы и п р и м е н е н и я п е р е д о в ы х м е т о д и к . Д а н н ы й п р о ц е с с т р е б у е т п р и в л е ч е н и я м у л ь т и д и с ц и п л и н а р н о й к о м а н д ы п р о ф е с с и о н а л о в и и с п о л ь з о в а н и я в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о г о о б о р у д о в а н и я . К п р и м е р у , в И н с т и т у т е С к л и ф о с о в с к о г о м ы п р о в о д и м п о ч т и в с е в и д ы т р а н с п л а н т а ц и й о р г а н о в : п е ч е н и , п о ч е к , п о д ж е л у д о ч н о й ж е л е з ы , л е г к и х , с е р д ц а и к и ш к и . З а в с е в р е м я т р а н с п л а н т о л о г и с д е л а л и т а м б о л е е 1 3 0 п е р е с а д о к с е р д ц а и 2 7 6 0 п е р е с а д о к п о ч е к . Н а к о п л е н н ы й б о г а т ы й о п ы т , к о м п е т е н ц и и с п е ц и а л и с т о в и п е р е д о в ы е т е х н о л о г и ч е с к и е в о з м о ж н о с т и с о в с е м н е д а в н о п о з в о л и л и п р о в е с т и д в е с л о ж н е й ш и е о п е р а ц и и п о п е р е с а д к е с е р д ц а и п о ч к и о д н о м у п а ц и е н т у , ч т о с п а с л о е м у ж и з н ь » , — о т м е т и л а А н а с т а с и я Р а к о в а .

31-летний пациент обратился с жалобами на боль в сердце, одышку, слабость и отеки. Медики установили патологию сердца, которая привела к нарушению общего кровообращения и оказала губительное воздействие на весь организм.

Состояние пациента было настолько критическим, что помочь ему могла только трансплантация сердца. Однако ситуация осложнялась тем, что больной также страдал от почечной недостаточности и находился на гемодиализе, который не справлялся с проблемой. Поэтому врачи приняли решение и о пересадке почки.

Учитывая тяжесть состояния пациента, медики составили программу, на первом этапе которой требовалось выполнить пересадку сердца, а на втором — почки.

В течение месяца пациент находился на подготовительной терапии, его имя внесли в экстренный лист ожидания. Подходящий орган появился менее чем через неделю после обращения в Московский координационный центр органного донорства столичного Департамента здравоохранения.

Врачи провели сложнейшую трансплантацию сердца и одновременно установили кардиостимулятор. Когда стало ясно, что орган работает без сбоев, медики приступили к следующему этапу и выполнили пересадку почки. После успешно проведенных операций пациента перевели в палату отделения трансплантации почки и поджелудочной железы. Сейчас он чувствует себя лучше и готовится к выписке. В дальнейшем мужчина будет наблюдаться у профильных специалистов и получать необходимое лечение.