В России нашли способ снизить риски при операциях на аорте

Преподаватели и студенты Новгородского государственного университета вместе с сосудистыми хирургами Новгородской областной клинической больницы запатентовали новый способ выбора хирургического доступа при операциях на аорте и подвздошных артериях. Модификация поможет улучшить результаты лечения и снизить риск осложнений, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

" П р е д л о ж е н н а я м о д и ф и к а ц и я п о з в о л и т с н и з и т ь р и с к р а з в и т и я ж и з н е у г р о ж а ю щ и х о с л о ж н е н и й п о с л е о п е р а ц и й , а т а к ж е с о к р а т и т ь в р е м я п р е б ы в а н и я п а ц и е н т а в с т а ц и о н а р е . М е т о д и к а з а к л ю ч а е т с я в б а л л ь н о й о ц е н к е т е л о с л о ж е н и я ч е л о в е к а , п о р е з у л ь т а т а м к о т о р о й о с у щ е с т в л я е т с я в ы б о р в и д а х и р у р г и ч е с к о г о д о с т у п а д л я п р о в е д е н и я о п е р а ц и и " , - с о о б щ и л и в в у з е .

Как пояснили в пресс-службе, для этой методики определяют вес пациента, индекс массы тела, реберно-подвздошное расстояние, окружность живота и эпигастральный угол, образованный соединением пары ребер в месте их прикрепления к грудине. По каждому параметру выставляется оценка от 0 до 3 баллов. Баллы суммируют и в зависимости от их общего количества проводят выбор хирургического доступа к абдоминальной аорте и подвздошным артериям. При показателях в 6 баллов и менее оптимальным доступом следует считать лапаротомию, 7-10 баллов - лапаротомный и забрюшинный доступы, 11-15 баллов - забрюшинный доступ.

" У п а ц и е н т о в c и з б ы т к о м м а с с ы т е л а и н а л и ч и е м в и с ц е р а л ь н о г о о ж и р е н и я в ы б о р з а б р ю ш и н н о г о д о с т у п а п р е д п о ч т и т е л ь н е е , т а к к а к о н а с с о ц и и р у е т с я с н а и м е н ь ш и м ч и с л о м п о с л е о п е р а ц и о н н ы х с и с т е м н ы х о с л о ж н е н и й и л е т а л ь н о с т и . Д л я п а ц и е н т о в с н о р м а л ь н о й и л и н е д о с т а т о ч н о й м а с с о й т е л а н а и м е н е е о п а с е н и м е н н о л а п а р о т о м н ы й д о с т у п . С е й ч а с в ы б о р х и р у р г и ч е с к о г о д о с т у п а н е у н и ф и ц и р о в а н и о с н о в ы в а е т с я н а л и ч н о м о п ы т е и п р е д п о ч т е н и и х и р у р г а . В т о ж е в р е м я п о к а з а н и я к в ы б о р у т р е б у ю т г л у б о к о г о а н а л и з а и д о л ж н ы о с н о в ы в а т ь с я в т о м ч и с л е н а к о н с т и т у ц и о н а л ь н ы х п а р а м е т р а х п а ц и е н т а " , - п о я с н и л з а в е д у ю щ и й к а ф е д р о й г о с п и т а л ь н о й х и р у р г и и Н о в Г У Р у ш а н С у л и м а н о в .

В исследование были включены 220 пациентов Новгородской областной больницы. В результате в послеоперационном периоде удалось снизить число неспецифических жизнеугрожающих осложнений с 25,4% до 10,2%. Связанная с ними летальность сократилась с 6% до 4,2%. Также использование данной методики сокращает время послеоперационной респираторной поддержки ИВЛ и количество дней, которые пациент должен провести в больнице после операции.