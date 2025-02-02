В Кирове внедрили инновационный метод лечения рака

Инновационный метод лечения рака с помощью стереотаксической терапии внедрили в Кировском центре онкологии и медицинской радиологии. Теперь местным пациентам не нужно выезжать в другие регионы.

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Как сообщило правительство области, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" здесь установили четыре ультрасовременных линейных ускорителя. Благодаря этому стало возможным применять новые методы радиотерапии.

" С т е р е о т а к с и ч е с к а я т е р а п и я - э т о с о в р е м е н н ы й м е т о д л е ч е н и я р а к а , к о т о р ы й п о з в о л я е т о ч е н ь т о ч н о н а п р а в л я т ь л у ч и и о н и з и р у ю щ е г о и з л у ч е н и я п р я м о н а о п у х о л ь , п о ч т и н е з а д е в а я з д о р о в ы е т к а н и в о к р у г н е е . П р е д с т а в ь т е с е б е л у ч л а з е р а , к о т о р ы й б ь е т п р я м о в ц е л ь " , - п о я с н и л з а м е с т и т е л ь г л а в в р а ч а ц е н т р а А н а т о л и й М о р е в .

Этот метод используется для уничтожения раковых клеток там, куда сложно добраться хирургу, либо в случаях, когда обычная лучевая терапия может повредить жизненно важные органы. Например, для лечения опухолей и метастазов в головном мозге, легких или печени.

В прошлом году кировские медики обучались проведению стереотаксической терапии в федеральном центре. А уже во втором полугодии 2024-го такое лечение прошли семь пациентов вятского региона.

Новый метод назначается консилиумом врачей.