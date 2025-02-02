В Кирове внедрили инновационный метод лечения рака
Инновационный метод лечения рака с помощью стереотаксической терапии внедрили в Кировском центре онкологии и медицинской радиологии. Теперь местным пациентам не нужно выезжать в другие регионы.
Как сообщило правительство области, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" здесь установили четыре ультрасовременных линейных ускорителя. Благодаря этому стало возможным применять новые методы радиотерапии.
"Стереотаксическая терапия - это современный метод лечения рака, который позволяет очень точно направлять лучи ионизирующего излучения прямо на опухоль, почти не задевая здоровые ткани вокруг нее. Представьте себе луч лазера, который бьет прямо в цель", - пояснил заместитель главврача центра Анатолий Морев.
Этот метод используется для уничтожения раковых клеток там, куда сложно добраться хирургу, либо в случаях, когда обычная лучевая терапия может повредить жизненно важные органы. Например, для лечения опухолей и метастазов в головном мозге, легких или печени.
В прошлом году кировские медики обучались проведению стереотаксической терапии в федеральном центре. А уже во втором полугодии 2024-го такое лечение прошли семь пациентов вятского региона.
Новый метод назначается консилиумом врачей.
"Стереотаксическая терапия открывает новые возможности для лечения сложных случаев, где традиционная лучевая терапия могла бы быть неэффективной или опасной, - отметил главврач центра Сергей Бакин. - На сегодня радиотерапевты нашего центра проводят пациентам все необходимые методы лучевой терапии, в итоге каждый житель Кировской области с онкологическим заболеванием может получить всю необходимую медицинскую помощь непосредственно в регионе".