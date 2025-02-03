Онколог Минздрава назвал виды рака, которые трудно выявить на ранних стадиях

Среди них — новообразования поджелудочной и молочной желёз, яичников, а также некоторые формы, поражающие лёгкие.

Обычно диагностика основывается на симптомах и компьютерной томографии, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Андрей Каприн.

« Р а к п о д ж е л у д о ч н о й ж е л е з ы я в л я е т с я с а м ы м с л о ж н о д и а г н о с т и р у е м ы м р а к о м . К с о ж а л е н и ю , ч а с т о м ы в и д и м р а к у ж е с в ы с о к о й с т е п е н ь ю р а с п р о с т р а н ё н н о с т и . С к р и н и н г а , т о е с т ь р а н н е г о в ы я в л е н и я э т о г о р а к а , в м и р е т о ж е н е о ч е н ь с у щ е с т в у е т . П о э т о м у о с н о в ы в а е м с я и н о г д а н а к л и н и к у и н а б ы с т р о е д и а г н о с т и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е , т а к о е р а с п р о с т р а н ё н н о е , к а к к о м п ь ю т е р н а я т о м о г р а ф и я п а ц и е н т а с к о н т р а с т н ы м у с и л е н и е м . Р а к я и ч н и к о в . И н о г д а у ж е н щ и н ы э т о т р а к я в л я е т с я о ч е н ь с к р ы т н ы м . М ы п р и в ы к л и , ч т о е с т ь м а р к е р ы , н а п р и м е р , С А - 1 2 5 . Э т о т м а р к е р н е я в л я е т с я с п е ц и ф и ч е с к и м н а с т о л ь к о , н а с к о л ь к о э т о е с т ь , о н п о к а з ы в а е т у 8 5 % б о л ь н ы х , н о в с ё р а в н о о с т а ё т с я п р и м е р н о 1 5 % ж е н щ и н , у к о т о р ы х м о ж н о э т о н е у в и д е т ь . Т е п е р ь т р о й н о й н е г а т и в н ы й р а к м о л о ч н о й ж е л е з ы , о н , к с т а т и , с ч и т а е т с я н а и б о л е е з л о к а ч е с т в е н н ы м , п о т о м у ч т о о н п р о т о к о в ы й р а к , д о с т а т о ч н о б ы с т р о т е ч ё т , а г р е с с и в н о р а с т ё т . П о э т о м у м о ж е т б ы т ь с р а з у в с п ы ш к а о н к о л о г и ч е с к о г о з а б о л е в а н и я , п р о я в л я ю щ а я с я м е т а с т а т и ч е с к и м п о р а ж е н и е м . Н е к о т о р ы е в и д ы р а к а л ё г к о г о , т а к и е к а к и м е л к о к л е т о ч н ы й р а к , и г л и о б л а с т о м а » .

Ранее сообщалось, что в России планируют создать вакцины против рака груди и поджелудочной железы. Испытания препаратов могут начаться в конце 2025 года. Такие данные в беседе с ТАСС привёл директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что для создания персонализированных вакцин будет использоваться искусственный интеллект — нейросети необходимы для проведения вычислений. Для обучения ИИ будет создана отечественная база генетических последовательностей опухолей. Полное интервью читайте на сайте.