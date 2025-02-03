Онколог Минздрава назвал виды рака, которые трудно выявить на ранних стадиях

Главный онколог Минздрава РФ назвал виды рака, которые трудно выявить на ранних стадиях
Среди них — новообразования поджелудочной и молочной желёз, яичников, а также некоторые формы, поражающие лёгкие.
Обычно диагностика основывается на симптомах и компьютерной томографии, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Андрей Каприн.
«Рак поджелудочной железы является самым сложно диагностируемым раком. К сожалению, часто мы видим рак уже с высокой степенью распространённости. Скрининга, то есть раннего выявления этого рака, в мире тоже не очень существует. Поэтому основываемся иногда на клинику и на быстрое диагностическое исследование, такое распространённое, как компьютерная томография пациента с контрастным усилением. Рак яичников. Иногда у женщины этот рак является очень скрытным. Мы привыкли, что есть маркеры, например, СА-125. Этот маркер не является специфическим настолько, насколько это есть, он показывает у 85% больных, но всё равно остаётся примерно 15% женщин, у которых можно это не увидеть. Теперь тройной негативный рак молочной железы, он, кстати, считается наиболее злокачественным, потому что он протоковый рак, достаточно быстро течёт, агрессивно растёт. Поэтому может быть сразу вспышка онкологического заболевания, проявляющаяся метастатическим поражением. Некоторые виды рака лёгкого, такие как и мелкоклеточный рак, и глиобластома».
Ранее сообщалось, что в России планируют создать вакцины против рака груди и поджелудочной железы. Испытания препаратов могут начаться в конце 2025 года. Такие данные в беседе с ТАСС привёл директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он добавил, что для создания персонализированных вакцин будет использоваться искусственный интеллект — нейросети необходимы для проведения вычислений. Для обучения ИИ будет создана отечественная база генетических последовательностей опухолей. Полное интервью читайте на сайте.