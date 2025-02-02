В чем опасность «вишневой» зимы для здоровья

Необыкновенно теплую зиму называют вишневой. Такое наименование зародилось потому, что синоптики используют буро-бордовые тона для обозначения на картах температурных аномалий, где климатическая норма превышена на 5-6 градусов.

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«Вишневая» зима негативно влияет на людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и способствует росту заболеваемости ОРВИ и гриппом.

« Т а к и е у с л о в и я м о г у т в ы з ы в а т ь с к а ч к и а р т е р и а л ь н о г о д а в л е н и я , у ч а щ е н и е с е р д е ч н о г о р и т м а и п о в ы ш е н н у ю н а г р у з к у н а с е р д ц е . В г р у п п е о с о б о г о р и с к а - л ю д и с и ш е м и ч е с к о й б о л е з н ь ю , - р а с с к а з а л и в р а ч и в б е с е д е с и з д а н и е м « И з в е с т и я » .

Аномально высокая температура увеличивает и риск проявления нестабильности атеросклеротических бляшек, что может спровоцировать инфаркт и инсульт.

По словам медиков, от «вишневой» зимы страдают и здоровые люди. У них могут появиться одышка, боли в груди, головокружение.

Температурные колебания, отсутствие солнца, высокая влажность воздуха создают благоприятные условия для распространения вирусов. В России уже отмечается рост случаев респираторных вирусных инфекций. В Пензенской области за неделю с 20 по 26 января выявили 25 случаев гриппа А-21 и В-4, в том числе 13 - у детей до 14 лет.

« П о с т о я н н ы е и з м е н е н и я т е м п е р а т у р ы с н и ж а ю т а д а п т а ц и о н н ы е с п о с о б н о с т и о р г а н и з м а , д е л а я е г о е щ е б о л е е у я з в и м ы м д л я и н ф е к ц и й » , - о т м е т и л и в р а ч и .

Помимо этого, погодные качели вызывают головные боли, апатию, проблемы со сном. «Вишневая» зима негативно действует на метеозависимых, а также на людей с психическими заболеваниями.