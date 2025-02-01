Министр здравоохранения заявил о прорывных результатах в области онкологии

В ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в России достигнуты значительные успехи в области онкологии. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на церемонии вручения премии «Будем жить» сообщил, что одногодичная летальность среди больных снизилась на 22%, а пятилетняя выживаемость увеличилась более чем на 10%, передает ТАСС.

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« Н а ц и о н а л ь н ы й п р о е к т « З д р а в о о х р а н е н и е » п о з в о л и л д о б и т ь с я п р о р ы в н ы х р е з у л ь т а т о в и з а к р е п и т ь п о л о ж и т е л ь н ы е и з м е н е н и я в о к а з а н и и м е д и ц и н с к о й п о м о щ и п а ц и е н т а м с о н к о з а б о л е в а н и я м и » , — о т м е т и л М у р а ш к о .

23 января директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые в России планируют создавать модели онкологических заболеваний для создания против рака персонализированных мРНК-вакцин, в том числе против рака груди и поджелудочной железы.

В конце декабря врач-онколог, консультант платформы Resymon (приложение для сбора данных о самочувствии онкопациентов) Магомед Сулиманов заявил, что разработки в области онкологии в России развиваются ударными темпами, и сегодня усилия ученых направлены на внедрение персонализированной онкологии, которую называют «Онкологией XXI века».