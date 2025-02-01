В России онкологи начали внедрять новый метод лечения рака

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал на церемонии вручения премии «Будем жить» о том, что российские онкологи начали применять новый метод лечения онкозаболеваний — трансплантацию органов.

Чиновник назвал ее перспективным методом, который только распространяется в мировой врачебной практике. Некоторым пациентам со злокачественными новообразованиями трансплантация органов позволяет сохранить жизнь. Например, тем, у кого поражена печень.

« В о д н о м и з ф е д е р а л ь н ы х ц е н т р о в М и н з д р а в а Р о с с и и н а с е г о д н я ш н и й д е н ь э т а м е т о д и к а в н е д р е н а , и в 2 0 2 5 г о д у м ы п л а н и р у е м у в е л и ч е н и е т а к и х х и р у р г и ч е с к и х в м е ш а т е л ь с т в » , — з а я в и л м и н и с т р .

Он отметил, что показатель выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях повысился до 61%, а это дает пациентам шанс на то, что болезнь смогут вылечить.

23 января директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые в России планируют создавать модели онкологических заболеваний, чтобы разработать против рака персонализированные мРНК-вакцины, в том числе против рака груди и поджелудочной железы.