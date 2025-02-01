В Новосибирской области увеличилось число заболевших сифилисом

В Новосибирской области в прошлом году число зарегистрированных случаев заболевания сифилисом увеличилось на 16,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

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Основной причиной распространения эксперты называют незащищенные половые контакты. Это заболевание поражает кожу и слизистые оболочки, передается в основном половым путем, а также может передаваться от матери к ребенку и через кровь. Сифилис развивается в несколько стадий, начинаясь с появления безболезненной язвы.

Также в 2024 году наибольшее количество случаев заболевания было зафиксировано среди женщин. За семь лет доля инфицированных женщин увеличилась с 30% до почти 50%.

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