Какую помощь при онкозаболевании можно получить бесплатно в рамках ОМС

В России лечение от онкологических заболеваний полностью покрывается системой ОМС, то есть пациентам за него не нужно дополнительно платить. Однако люди, которые столкнулись с этой бедой, часто жалуются, что в жизни им нередко приходится платить и за обследования. и за современные лекарства. На какую помощь по ОМС при онкодиагнозе имеют право пациенты и как получить ее даже в сложных случаях? На эти вопросы "РГ" ответила заместитель юридического направления благотворительного фонда "Онкологика" Марина Гордеева.

Постановка диагноза

Врач при подозрении на рак назначает обследования или направляет к онкологу. Все консультации и обследования, от общего анализа крови и УЗИ до таких дорогих, как ПЭТ-КТ (через кассу стоит от 10 000 руб.), пациентам должны делать по ОМС.

Однако на практике пациент нередко сталкивается с записью на исследование и большой очередью. Сроки диагностики затягиваются, начало лечения отодвигается, пациент нервничает.

Что делать в таких случаях? Нужно обратиться к лечащему врачу, заведующему отделением или главврачу за направлением в другую медицинскую организацию.

" П р и н е в о з м о ж н о с т и о б е с п е ч и т ь с о б л ю д е н и е у с т а н о в л е н н ы х с р о к о в п а ц и е н т а о б я з а н ы н а п р а в и т ь в д р у г у ю м е д и ц и н с к у ю о р г а н и з а ц и ю и л и п о л у ч и т ь у н е г о п и с ь м е н н о е с о г л а с и е н а л е ч е н и е с н а р у ш е н и е м у к а з а н н ы х с р о к о в " , - о т м е ч а е т ю р и с т .

Часто помогает обращение в свою страховую организацию (ту, что выдала полис ОМС). Колл-центры у большинства страховщиков работают круглосуточно, а пациентов консультируют и подсказывают, как решить проблемы, специальные сотрудники - страховые представители.

Право выбора, где проходить лечение

Пациент имеет право выбирать как государственные, так и частные клиники в своем регионе из тех, что участвуют в территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, то есть работают по программе ОМС.

В другой регион пациента направят, только если не могут оказать назначенное врачом лечение на месте. Чаще всего отправляют в федеральные онкоцентры.

Второе мнение врача

Онкозаболеваний великое множество, а от того, какой конкретно поставлен диагноз, зависит выбор лечения. Поэтому часто пациенты просят о "втором мнении" - консультации с врачом другой медицинской организации, чтобы уточнить диагноз и схему терапии.

" В т о р о е м н е н и е м о ж н о п о л у ч и т ь п о О М С , е с л и е с т ь п о к а з а н и я : с и м п т о м ы н е с о о т в е т с т в у ю т д и а г н о з у , н е а д е к в а т н ы й о т в е т о р г а н и з м а н а л е ч е н и е и т . д . В р а ч д а с т н а п р а в л е н и е н а о ч н у ю к о н с у л ь т а ц и ю л и б о о р г а н и з у е т е е д и с т а н ц и о н н о . В м е с т е с т е м л е ч а щ и е в р а ч и н е в с е г д а и д у т н а в с т р е ч у п а ц и е н т а м и м о г у т о т к а з ы в а т ь с я в ы д а в а т ь н а п р а в л е н и е , с ч и т а я д о в о д ы п а ц и е н т а н е у б е д и т е л ь н ы м и , а ж а л о б ы н а д у м а н н ы м и . В э т о м с л у ч а е в ы м о ж е т е о б р а т и т ь с я з а п о д д е р ж к о й к г л а в н о м у в р а ч у м е д и ц и н с к о й о р г а н и з а ц и и , а е с л и д л я в а с в а ж н о п о л у ч и т ь н а п р а в л е н и е к а к м о ж н о с к о р е е - в о с п о л ь з о в а т ь с я п о м о щ ь ю б л а г о т в о р и т е л ь н ы х о р г а н и з а ц и й , о к а з ы в а ю щ и х п о д д е р ж к у о н к о б о л ь н ы м . В ч а с т н о с т и , н а ш ф о н д з а н и м а е т с я т а к о й р а б о т о й " , - о т м е ч а е т М а р и н а Г о р д е е в а .

За лекарства не нужно платить, но бывают накладки

Все препараты, назначенные врачом, должны предоставлять по ОМС. Но на практике пациенты сталкиваются с тем, что лекарства может не оказаться в аптеках города, бывают перебои в закупках и поставках. С этим связаны основные жалобы больных онкозаболеваниями.

" К р о м е т о г о , б ы в а ю т с л у ч а и , к о г д а п а ц и е н т н у ж д а е т с я в з а м е н е в ы п и с а н н о г о п р е п а р а т а н а а н а л о г , п о с к о л ь к у н а з н а ч е н н о е л е к а р с т в о о к а з ы в а е т с я н е э ф ф е к т и в н ы м и л и в ы з ы в а е т ч р е з м е р н ы е п о б о ч н ы е с и м п т о м ы , в т о м ч и с л е а л л е р г и ч е с к у ю р е а к ц и ю . Н о и в э т о м с л у ч а е н о в ы й п р е п а р а т д о л ж е н п р е д о с т а в л я т ь с я б е с п л а т н о " , - п о д ч е р к и в а е т э к с п е р т .

Реконструкция груди - тоже по ОМС

Рак груди - один из самых распространенных у женщин, причем, и в молодом возрасте. И многие боятся делать операцию, не желая потерять грудь, и в результате упускают благоприятные сроки лечения. К тому же нужно знать, что онкологи сейчас настроены на проведение органосохраняющих операций - грудь удаляют только в крайнем случае.

Но даже если операция проведена, пациентке позже должны провести вспомогательное вмешательство, восстановив внешний облик груди.

" Р е к о н с т р у к ц и я г р у д и п о с л е е е у д а л е н и я и з - з а о п у х о л и в х о д и т в п е р е ч е н ь в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о й м е д и ц и н с к о й п о м о щ и ( В М П ) , п р е д о с т а в л я е м о й п о О М С . Е с л и л е ч а щ и й в р а ч , н е с м о т р я н а з а к л ю ч е н и е в р а ч е б н о й к о м и с с и и , о т к а з ы в а е т в н а п р а в л е н и и д о к у м е н т о в д л я п о л у ч е н и я п а ц и е н т к о й В М П , м о ж н о и н у ж н о с а м о с т о я т е л ь н о о б р а т и т ь с я в р е г и о н а л ь н ы й М и н з д р а в , ч т о б ы р е ш и т ь в о п р о с . В ю р и д и ч е с к о й с л у ж б е н а ш е г о ф о н д а м о ж н о п р о к о н с у л ь т и р о в а т ь с я с ю р и с т о м , к о т о р ы й п о д с к а ж е т , к а к л у ч ш е д е й с т в о в а т ь " , - о т м е т и л а М а р и н а Г о р д е е в а .

Спецпитание не для всех

Витаминизированные белковые смеси жизненно важны, когда организм не усваивает обычную пищу. Но такое питание в аптеках стоит довольно дорого.

" К с о ж а л е н и ю , с п е ц п и т а н и е д о с т у п н о п о О М С т о л ь к о п а ц и е н т а м с п а л л и а т и в н ы м с т а т у с о м . Н о н е к о т о р ы е р е г и о н ы в в о д я т с в о и п р а в и л а с о ц п о д д е р ж к и д л я л ю д е й с и н в а л и д н о с т ь ю и о н к о п а ц и е н т о в . У т о ч н и т е э т о т в о п р о с в д е п а р т а м е н т е с о ц з а щ и т ы в а ш е г о г о р о д а " , - с о в е т у е т Г о р д е е в а .

Как получить реабилитационную помощь

Реабилитацию организуют в поликлиниках, отделениях стационара и других медицинских учреждениях, но если у человека сильные нарушения после лечения, его могут направить в федеральные реабилитационные центры. Все они по направлениям принимают пациентов из любого региона.