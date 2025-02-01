Синдром вечной молодости: в каких случаях организм отказывается стареть

В медицине есть понятие «орфанные заболевания» — это очень редкие болезни, затрагивающие незначительную часть населения. В США, например, к числу орфанных относятся болезни, встречающиеся у 1 из 1000 человек. В нашей стране — у 1 из 10 000.

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Как правило, эти болезни вызваны генетическими сбоями. По этой причине, а также потому, что встречаются они чрезвычайно редко, медицина не располагает, в большинстве случаев, действительно проверенными и надежными методами лечения.

В каждой стране существует свой список орфанных заболеваний. В нашей он насчитывает 215 болезней с такими мудреными названиями, как синдром Вильямса, муковисцидоз, болезнь Мойа-Мойа, галактоземия и другие. Но еще реже, чем эти болезни, встречается прогерия – преждевременное старение организма и противоположное состояние – синдром X. Это название «синдрому вечной молодости» дал американский врач Ричард Уокер. Он пришел к выводу, что причина сопротивления организма процессам старения заключена в нарушении X-хромосомы. Отсюда и название. Выглядит это заболевание пугающе просто: на определенном этапе, иногда в младенчестве, иногда в детском или подростковом возрасте человек перестает расти и стареть. Совсем. Идут годы, а он выглядит как ребенок.

Денис Вашурин

Один из таких людей – россиянин Денис Вашурин. Он живет в Приморье, недалеко от Владивостока. Денису сейчас 37 лет. Но выглядит он как 14-летний подросток.

Еще ребенком Денис несколько отставал от сверстников в росте. Только в росте, не в умственном развитии. Учился хорошо, если и получал плохие оценки, то только из-за лени и баловства, как и другие школьники. Всегда был окружен друзьями. Всегда в центре событий. Ростом он был ниже одноклассников, но это не мешало Денису отлично успевать по физкультуре, ходить наравне со всеми в походы и вообще быть подвижным мальчишкой и душой компании.

Но время идет, а Денис внешне остается все тем же подростком. Когда стало понятно, что с мальчиком что-то не так, родители забеспокоились. Дениса начали водить по врачам, он с матерью даже побывал в Москве, в одной из центральных клиник. Однако, все было напрасно. На дворе стояли девяностые годы, и Денис считает, что тогда наши врачи просто не знали методов, как можно вылечить его заболевание.

В интервью «Комсомольской правде» Денис рассказал, что отец воспитал его человеком, не пасующим перед трудностями, и он привык добиваться в жизни всего сам. У Дениса есть права на вождение автомобиля, охотничье ружье и разрешение на владение оружием. Получить эти документы Денису было несколько сложнее, чем сверстникам. Тем не менее он и охотится, и водит машину. Денис живет в небольшом поселке, где все его знают. Но стоит вечно молодому мужчине выехать за пределы привычной среды, начинаются сложности. Например, проблемы на дорогах, поскольку сотрудники ГАИ просто отказываются верить, что перед ними взрослый мужчина, а не ребенок. Однако, манера держаться, спокойная, уверенная речь, а главное – взгляд Дениса очень скоро все ставят на свои места. Возраст души, он ведь не только и не столько количеством морщин и наличием щетины на лице определяется.

«Синдром вечного младенчества»

Денис Вашурин не единственный человек с «синдромом вечной молодости». К числу наиболее известных относятся американки Габриэль Уильямс и Брук Гринберг. Известными их сделал тот самый доктор Уокер, который описал «синдром X». Габби Уильямс родилась в 2004 году. Синдром вечной молодости (точнее было бы сказать «вечного младенчества») у Габби проявился в 6 месяцев. Она просто перестала расти. Когда ей было 10 лет, она выглядела, как шестимесячная крошка. Брук Гринберг родилась в 1992 году. Дожив до 16 лет, она выглядела и вела себя, как трехлетняя.

В Индии живет Манприт Сингх. Ему 23 года, но он остановился во взрослении в годовалом возрасте. Он выглядит и ведет себя как ребенок одного года от роду. В деревне, где живет Манприт, его просто обожают и считают чем-то вроде божества. Еще один удивительный человек с синдромом X — грузин Сосо Ломидзе. В 2002 году он умер в возрасте 54 лет, но выглядел при этом, как мальчик 10-12 лет. Его случай особенно странный. Когда Сосо исполнилось 25, он начал «расти вспять». Признаки старения исчезали, Сосо молодел на глазах и постепенно превращался из юноши в мальчика. Все это известно, правда, лишь со слов близких людей, поскольку Сосо никогда не наблюдался у врачей, он был «вором в законе». Однако, сохранились фотографии, которые свидетельствуют о том, что Сосо и в самом деле выглядел фантастически молодо.