Врачи прооперировали пациентку весом 176 килограмм

Гинекологи НОКБ имени Семашко в Нижнем Новгороде прооперировали пациентку с массой тела 176 кг при росте 162 см. Об этом сообщается на странице медучреждения VK.

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Операция продлилась один час и 40 минут, а женщина потеряла 100 мл крови. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, но, как отмечают сами медики, им пришлось нелегко.

« О ж и р е н и е с о з д а е т б о л ь ш и е п р о б л е м ы п р и п р о в е д е н и и л ю б ы х х и р у р г и ч е с к и х в м е ш а т е л ь с т в : т р у д н о с т и д о с т у п а , о г р а н и ч е н и е в и з у а л и з а ц и и , п о в ы ш е н н ы е р и с к и к р о в о т е ч е н и я и т р о м б о з о в . И с а м о е ч а с т о е — р а з в и т и е р а з л и ч н ы х г н о й н о - в о с п а л и т е л ь н ы х п о с л е о п е р а ц и о н н ы х о с л о ж н е н и й » , — д о б а в и л и п р е д с т а в и т е л и б о л ь н и ц ы .

Кроме того, у пациенток с лишним весом значительно чаще встречаются сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Что, в свою очередь, создает дополнительные сложности и повышают риски. Поэтому, объясняют медики, перед вмешательств требуется полное обследование и специальная подготовка.

А нижегородке после операции проводилась антибиотикопрофилактика, профилактика тромбоэмболических осложнений. Ее выписали на восьмые сутки.

Ранее мы писали о том, что медики нашли у нижегородца аномальные двойные почки.