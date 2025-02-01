Врачи прооперировали пациентку весом 176 килограмм

Врачи из Нижнего Новгорода прооперировали пациентку весом 176 кг
Гинекологи НОКБ имени Семашко в Нижнем Новгороде прооперировали пациентку с массой тела 176 кг при росте 162 см. Об этом сообщается на странице медучреждения VK.
Операция продлилась один час и 40 минут, а женщина потеряла 100 мл крови. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, но, как отмечают сами медики, им пришлось нелегко.
«Ожирение создает большие проблемы при проведении любых хирургических вмешательств: трудности доступа, ограничение визуализации, повышенные риски кровотечения и тромбозов. И самое частое — развитие различных гнойно-воспалительных послеоперационных осложнений», — добавили представители больницы.
Кроме того, у пациенток с лишним весом значительно чаще встречаются сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Что, в свою очередь, создает дополнительные сложности и повышают риски. Поэтому, объясняют медики, перед вмешательств требуется полное обследование и специальная подготовка.
А нижегородке после операции проводилась антибиотикопрофилактика, профилактика тромбоэмболических осложнений. Ее выписали на восьмые сутки.
Ранее мы писали о том, что медики нашли у нижегородца аномальные двойные почки.