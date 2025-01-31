Аденоиды у детей: нужно ли их удалять

Аденоиды играют важную роль в иммунной системе, особенно у детей. Они помогают организму бороться с инфекциями, производя антитела. Однако из-за частых болезней или аллергии у некоторых детей они могут увеличиваться, что приводит к снижению качества жизни. Проблему решить может удаление этих миндалин, однако многие родители, вспоминая советское прошлое, не спешат делать операцию. Детский врач-отоларинголог, к. м. н. Светлана Ножницкая помогла нам разобраться, что изменилось с тех пор и почему не стоит бояться оториноларингологов в наше время.

Что такое «аденоиды» и зачем их удалять

« В п р о ш л о м , в 6 0 — 7 0 г о д ы Х Х в е к а а д е н о и д ы д е т я м у д а л я л и ч а щ е , ч е м с е й ч а с . О т н о ш е н и е к э т о й п р о ц е д у р е б ы л о з н а ч и т е л ь н о п р о щ е . П о с у т и , а д е н о и д ы у д а л я л и в о о б щ е б е з а н е с т е з и и , ч а с т о в у с л о в и я х п о л и к л и н и к и . М н о г и е в з р о с л ы е , к т о б о и т с я д о к т о р о в , п р о ш л и в д е т с т в е ч е р е з э т у к р а й н е н е п р и я т н у ю , п р о ц е д у р у . С е й ч а с м е д и ц и н а п е р е ш л а н а к а ч е с т в е н н о н о в ы й у р о в е н ь л е ч е н и я а д е н о и д о в , н о , к а к г о в о р и т с я , „ о с а д о к о с т а л с я “ » — р а с с к а з ы в а е т н а ш э к с п е р т .

Для начала нужно понять, что «аденоиды» — это не болезнь. Аденоидами называют непарную носоглоточную миндалину, и она обязательно есть у всех детей. А проблемы вызывают ее увеличение (гипертрофия) или воспаление (аденоидит). При этом гипертрофия аденоидов сама по себе не является показанием для их удаления.

Часто аденоиды увеличиваются после перенесенных вирусных заболеваний (грипп, парагрипп, аденовирусы, коронавирусы, герпес вирусы), бактериальных инфекций (вызванных моракселлой катаралис, пневмококком, гемофильной палочкой и стрептококком группы А), а также внутриклеточных инфекций, грибковых заболеваний и аллергии.

Симптомы увеличенных аденоидов

Основные жалобы, которые появляются при гипертрофии аденоидов — это затруднение носового дыхания, особенно во время сна, храп и гнусавость. Часто у ребенка появляется кашель из-за стекания слизи по задней стенке глотки. Также увеличенные аденоиды перекрывают вход в слуховые трубы, что приводит к отитам, а недостаточная вентиляция слуховой трубы к формированию жидкости в барабанной полости и снижению слуха.

Выделяют три степени гипертрофии аденоидов:

1 степень — задние отверстия полости носа (хоаны) закрыты на ⅓,

2 степень — хоаны закрыты на ⅔,

3 степень — хоаны закрыты полностью.

Диагностика гипертрофии аденоидов

Наилучшим методом диагностики сегодня считается эндоскопия (фиброскопия) носоглотки. Это высокоинформативное, безопасное исследование, к тому же абсолютно безболезненное. Его можно проводить даже маленьким детям. Специалист: «Другие методы исследования такие как: рентген носоглотки, пальцевое исследование носоглотки или исследование при помощи зеркал устарели и являются малоинформативными, и не безопасными».

Эндоскопия выполняется фиброскопом — специальным прибором, при помощи которого осматривается полость носа, носоглотки, глоточные устья слуховых труб. Изображение выводится на экран, на котором специалист видит характер и выраженность воспалительного процесса.

Также доктор должен оценить слух ребенка, так как уши часто первыми «страдают» от увеличенных аденоидов.

В каких случаях нужна операция

Если у ребенка часто воспаляются аденоиды и это приводит к различным проблемам, то лучшим решением будет их удалить. Вот что должно насторожить родителей:

затрудненное носовое дыхание;

храп и остановки дыхания во сне;

частые отиты (воспаление среднего уха);

снижение слуха;

головная боль;

рассеянность;

энурез;

нарушение роста лицевого черепа (деформация нижней челюсти).

Чтобы определиться, как лечить ребенка, нужна операция или нет, необходимо обратиться к оториноларингологу. После осмотра и обследования доктор подберет индивидуальный план лечения. Это может быть наблюдение, консервативное лечение или операция.

Лечить или оперировать

Под консервативным лечением подразумевается назначение препаратов местного действия (капли и/или спреи для носа), орошение и увлажнение слизистой оболочки носа, очищение полости носа (промывание по Бохану). Но нужно помнить, что такое лечение поможет избавиться от воспаления носоглоточной миндалины, но на истинную гипертрофию миндалины оно повлиять не может.

Наш эксперт:

« К с о ж а л е н и ю , н е т п р е п а р а т о в с д о к а з а н н о й э ф ф е к т и в н о с т ь ю , с п о с о б н ы х „ р а с т в о р и т ь “ и з л и ш к и т к а н и м и н д а л и н ы . И в с л у ч а е в ы р а ж е н н о й и с т и н о й г и п е р т р о ф и и а д е н о и д о в и н а л и ч и я с о п у т с т в у ю щ и х п р о б л е м д о л ж н о б ы т ь р е к о м е н д о в а н о о п е р а т и в н о е л е ч е н и е » .

Однако родителям не стоит расстраиваться от слова «операция». Сегодня удаление аденоидов происходит под общим наркозом. Ребенок будет спать и ничего не почувствует. С помощью современного медицинского оборудования врач сможет полноценно удалить аденоиды, сократить до минимума кровотечение и возможность его возникновения после операции, а также исключить рецидив гипертрофии в будущем.