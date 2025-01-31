Медики нашли у пациента аномальные двойные почки

Медики нашли у нижегородца аномальные двойные почки
Нижегородец прожил всю жизнь с удвоением почек, не подозревая об этом. Уникальный случай описал у себя в Telegram-канале главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Мужчина поступил в урологическое отделение НОКБ им. Семашко с жалобами на боли. УЗИ подтвердило ожидаемый диагноз — камни в почках и мочеточнике. Мультиспиральную компьютерную томографию с контрастом сделать не удалось, у пациента есть непереносимость препарата.
Уже непосредственно в операционной урологи обнаружили исключительное анатомическое явление — уретроскопия установила полное удвоение как почек, так и мочеточников с обеих сторон.
Мужчина — хронический «камневыделитель», однако про врожденную аномалию узнал впервые. Тем не менее, камень успешно удалили, а сам пациент на третий день выписался из больницы.
«Полное удвоение почек — это наличие двух чашечно-лоханочных систем, двух мочеточников, открывающихся двумя устьями в мочевом пузыре. Удвоенная почка крупнее обычных, может никак себя не проявлять и обнаруживается случайно», — уточнил врач-уролог НОКБ Василий Власов.
Стоит отметить, что одновременное удвоение почечной лоханки и мочеточников во многих случаях вызывает нарушение уродинамики. Это может спровоцировать хроническое воспаление.
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