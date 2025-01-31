Медики нашли у пациента аномальные двойные почки

Нижегородец прожил всю жизнь с удвоением почек, не подозревая об этом. Уникальный случай описал у себя в Telegram-канале главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

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Мужчина поступил в урологическое отделение НОКБ им. Семашко с жалобами на боли. УЗИ подтвердило ожидаемый диагноз — камни в почках и мочеточнике. Мультиспиральную компьютерную томографию с контрастом сделать не удалось, у пациента есть непереносимость препарата.

Уже непосредственно в операционной урологи обнаружили исключительное анатомическое явление — уретроскопия установила полное удвоение как почек, так и мочеточников с обеих сторон.

Мужчина — хронический «камневыделитель», однако про врожденную аномалию узнал впервые. Тем не менее, камень успешно удалили, а сам пациент на третий день выписался из больницы.

« П о л н о е у д в о е н и е п о ч е к — э т о н а л и ч и е д в у х ч а ш е ч н о - л о х а н о ч н ы х с и с т е м , д в у х м о ч е т о ч н и к о в , о т к р ы в а ю щ и х с я д в у м я у с т ь я м и в м о ч е в о м п у з ы р е . У д в о е н н а я п о ч к а к р у п н е е о б ы ч н ы х , м о ж е т н и к а к с е б я н е п р о я в л я т ь и о б н а р у ж и в а е т с я с л у ч а й н о » , — у т о ч н и л в р а ч - у р о л о г Н О К Б Василий Власов.

Стоит отметить, что одновременное удвоение почечной лоханки и мочеточников во многих случаях вызывает нарушение уродинамики. Это может спровоцировать хроническое воспаление.

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