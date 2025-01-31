Мужчина с раком рассказал о симптомах, которые он игнорировал два года

Мужчина два года игнорировал разнообразные признаки рака, которым каждый раз находил безобидные оправдания. Весь список тревожных симптомов он перечислил в своих социальных сетях, пишет Daily Mirror.

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Дилан Патель узнал, что у него последняя стадия лимфомы Ходжкина в 25 лет. По его словам, до дня постановки диагноза он считал себя абсолютно здоровым человеком. Единственное, что его тревожило — это приступы ночной потливости, которые случались по несколько раз ночь.

« Я п р о с ы п а л с я с р е д и н о ч и в е с ь в п о т у . Я и м е ю в в и д у а б с о л ю т н о п р о м о к ш и м . М о я о д е ж д а , м о я п о с т е л ь — в с е б ы л о м о к р ы м » , — р а с с к а з а л П а т е л ь .

Молодой человек вспоминает, что сначала беспокоился из-за внезапной потливости, но вскоре успокоил себя тем, что ему просто жарко. При этом он утверждает, что это был первый, но не единственный тревожный звонок. По его словам, лишь узнав о раке, он наконец осознал, что болезнь постоянно давала о себе знать, но каждый раз он не обращал на эти сигналы внимания.

« М о е т е л о ц е л ы х д в а г о д а б у к в а л ь н о к р и ч а л о м н е , ч т о ч т о - т о н е т а к » , — п р и з н а л с я П а т е л ь .

Мужчина рассказал, что вскоре к ночной потливости добавилась усталость, которую он списал на загруженный график, затем его кожа стала сильно чесаться, но он убедил себя, что у него просто очень сухая кожа.

« К а к - т о я з а м е т и л ш и ш к и н а ш е е , н о д а ж е т о г д а р е ш и л , ч т о э т о р е з у л ь т а т м о и х т р е н и р о в о к в с п о р т з а л е . В с е м у б ы л о р а з у м н о е о б ъ я с н е н и е . В о в с я к о м с л у ч а е т а к я д у м а л » , — з а я в и л П а т е л ь .

Когда он наконец пришел на обследование, метастазы уже поразили несколько органов, в том числе легкие. Пройдя курс лечения, мужчина призвал других людей не повторять его ошибок и не игнорировать сигналы, которые посылает тело.

Ранее гематолог Тимур Бурков предупредил, что увеличенные лимфоузлы могут сигнализировать о раке. Однако, по его словам, такой же симптом может быть при ОРВИ и других относительно безвредных заболеваниях.