Врачи оценили метод Дженнифер Энистон облегчить проявления менопаузы

Врачи оценили метод американской актрисы Дженнифер Энистон облегчить проявления менопаузы. Результаты исследования Эксетерского университета (Великобритания) опубликовало издание People.

Изучен метод Дженнифер Энистон по облегчению проявлений менопаузы
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55-летняя Энистон рассказала, что после травмы спины придерживается фитнес-плана Pvolve, в основе которого — упражнения с утяжелителями и занятия на тренажерах с сопротивлением. По словам актрисы, такие тренировки помогают ей поддерживать мышцы в тонусе.

«Это очень хорошо, особенно когда мы вступаем в наши прекрасные старшие периоды жизни, когда мы должны быть добрее к своему телу», отметила она.

Ученые университета изучили данные 70 женщин в пременопаузе, постменопаузе или менопаузе и выяснили, что у женщин, придерживавшихся фитнес-плана Энистон в течение 12 недель, показатели силы нижней части тела увеличились на 19 процентов. При этом подвижность и способность удерживать равновесие у них стали выше на 10 процентов, а гибкость — на 21 процент. Также у участниц эксперимента было зафиксировано увеличение мышечной массы без увеличения общей массы тела.

«У женщин часто наблюдается снижение мышечной силы и равновесия незадолго до, во время и после менопаузы. В конечном итоге это увеличивает риск падений и переломов в более позднем возрасте, особенно переломов шейки бедра, поэтому так важно найти способ для женщин сохранять силу и равновесие по мере увеличения возраста», Фрэнсис Стивенс, спортивный врач, руководитель исследования.

Врачи добавили, что из-за падения уровня эстрогена во время менопаузы у женщин обычно происходит значительная потеря костной массы. Упражнения с утяжелителями могут помочь им укрепить кости, одновременно замедляя потерю костной массы, заключили они.

Ранее Дженнифер Энистон решила отказаться от косметологических процедур после критики фанатов ее внешности. По данным прессы, 55-летняя артистка, которая столкнулась с хейтом со стороны общественности по поводу ее отекшего лица, намерена больше не прибегать к инъекциям филлеров.

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Дженнифер Энистон