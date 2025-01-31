Изучен метод Дженнифер Энистон по облегчению проявлений менопаузы

Врачи оценили метод американской актрисы Дженнифер Энистон облегчить проявления менопаузы. Результаты исследования Эксетерского университета (Великобритания) опубликовало издание People.

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55-летняя Энистон рассказала, что после травмы спины придерживается фитнес-плана Pvolve, в основе которого — упражнения с утяжелителями и занятия на тренажерах с сопротивлением. По словам актрисы, такие тренировки помогают ей поддерживать мышцы в тонусе.

« Э т о о ч е н ь х о р о ш о , о с о б е н н о к о г д а м ы в с т у п а е м в н а ш и п р е к р а с н ы е с т а р ш и е п е р и о д ы ж и з н и , к о г д а м ы д о л ж н ы б ы т ь д о б р е е к с в о е м у т е л у » , — о т м е т и л а о н а .

Ученые университета изучили данные 70 женщин в пременопаузе, постменопаузе или менопаузе и выяснили, что у женщин, придерживавшихся фитнес-плана Энистон в течение 12 недель, показатели силы нижней части тела увеличились на 19 процентов. При этом подвижность и способность удерживать равновесие у них стали выше на 10 процентов, а гибкость — на 21 процент. Также у участниц эксперимента было зафиксировано увеличение мышечной массы без увеличения общей массы тела.

« У ж е н щ и н ч а с т о н а б л ю д а е т с я с н и ж е н и е м ы ш е ч н о й с и л ы и р а в н о в е с и я н е з а д о л г о д о , в о в р е м я и п о с л е м е н о п а у з ы . В к о н е ч н о м и т о г е э т о у в е л и ч и в а е т р и с к п а д е н и й и п е р е л о м о в в б о л е е п о з д н е м в о з р а с т е , о с о б е н н о п е р е л о м о в ш е й к и б е д р а , п о э т о м у т а к в а ж н о н а й т и с п о с о б д л я ж е н щ и н с о х р а н я т ь с и л у и р а в н о в е с и е п о м е р е у в е л и ч е н и я в о з р а с т а » , — Ф р э н с и с С т и в е н с , с п о р т и в н ы й в р а ч , р у к о в о д и т е л ь и с с л е д о в а н и я .

Врачи добавили, что из-за падения уровня эстрогена во время менопаузы у женщин обычно происходит значительная потеря костной массы. Упражнения с утяжелителями могут помочь им укрепить кости, одновременно замедляя потерю костной массы, заключили они.

Ранее Дженнифер Энистон решила отказаться от косметологических процедур после критики фанатов ее внешности. По данным прессы, 55-летняя артистка, которая столкнулась с хейтом со стороны общественности по поводу ее отекшего лица, намерена больше не прибегать к инъекциям филлеров.