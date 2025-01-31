Инфекционист предупредил, чем опасно мясо, зараженное листерией

Ранее стало известно, что в партии курятины из Казахстана обнаружили листериоз. По словам врача-инфекциониста Екатерины Степановой, заражение этой бактерией мясной или молочной продукции может произойти на различных этапах производства. При этом определить наличие листерий можно только в лабораторных условиях.

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В разговоре с 360.ru Степанова рассказала, что произойдет с человеком, если он съест зараженное мясо. У больного будут наблюдаться лихорадка, диарея, спутанность сознания и головная боль.

« Л и с т е р и о з м о ж е т п р и в о д и т ь к м е н и н г и т у , э н ц е ф а л и т у и д р у г и м т я ж е л ы м б о л е з н я м . П р и б е р е м е н н о с т и л и с т е р и о з о п а с е н д л я п л о д а » , — р е з ю м и р о в а л а в р а ч .

Ранее врачи рассказали, как электронная сигарета вредит человеку. Врач предупредил, что на фоне использования электронных сигарет и вейпов развивается болезнь EVALI.