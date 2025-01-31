Инфекционист предупредил, чем опасно мясо, зараженное листерией

Инфекционист Степанова рассказала, чем опасно мясо, зараженное листерией
Ранее стало известно, что в партии курятины из Казахстана обнаружили листериоз. По словам врача-инфекциониста Екатерины Степановой, заражение этой бактерией мясной или молочной продукции может произойти на различных этапах производства. При этом определить наличие листерий можно только в лабораторных условиях.
В разговоре с 360.ru Степанова рассказала, что произойдет с человеком, если он съест зараженное мясо. У больного будут наблюдаться лихорадка, диарея, спутанность сознания и головная боль.
«Листериоз может приводить к менингиту, энцефалиту и другим тяжелым болезням. При беременности листериоз опасен для плода», — резюмировала врач.
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