Врачи спасли пациента с плотным образованием в ЖКТ

Новосибирские хирурги прооперировали мужчину с плотным образованием в желудочно-кишечном тракте - безоаром. Он переел фруктов.

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Пациент был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №25 с открывшейся язвой. Он рассказал врачам, что почувствовал себя плохо после того, как съел больше десяти плодов хурмы за раз.

При обследовании у него были обнаружены не только острая язва культи желудка, но и фитобезоар.

« Б е з о а р ы - э т о п л о т н ы е м а с с ы , о б р а з у ю щ и е с я в ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о м т р а к т е , — пояснили в минздраве Новосибирской области. — Они могут состоять из различных непереваренных компонентов».

У любителя хурмы фитобезоар сформировался из фрагментов кожуры, семян и растительных волокон. Операции избежать не удалось, так как у мужчины развилась кишечная непроходимость. В течение трех дней эндоскописты поэтапно удаляли фитобезоар под наркозом.

« Х и р у р г и н е в с к р ы в а л и ж е л у д о к и к и ш к у , а п р о с т о н и з в е л и в т о л с т у ю к и ш к у у ж е н е б о л ь ш и е ф р а г м е н т ы ф и т о б е з о а р а , — р а с с к а з а л з а в е д у ю щ и й о т д е л е н и е м э н д о с к о п и и Б а х о д у р Б а б а е в . — И з н а ч а л ь н о б е з о а р б ы л 7 - 8 с а н т и м е т р о в » .

Врачи напоминают что пациентам, перенесшим операции на кишечнике или желудке, настоятельно не рекомендуется злоупотреблять хурмой. Танин из хурмы полимеризуется при взаимодействии с желудочным соком. В результате образуется вязкая масса, которая "цементирует" непереваренные остатки. Безоар может сформироваться при употреблении 2-5 плодов в день.