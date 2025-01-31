Доноры рассказали, как сдача крови спасает жизни

Тех, кто нуждается в переливании крови немало. В России таковых насчитывается более 1,5 млн человек. Главной фигурой в этой ситуации становится донор, без него никак. Особенно сложная ситуация складывается, когда у реципиента - редкая группа крови, нужного донора бывает не так-то просто найти. Что приводит людей к решению стать донорами и насколько важным для кого-то может оказаться это решение, рассказывает контент-партнер "РГ" - сайт Pravda-nn.ru.

Донорство - это здо́рово. И здоро́во

Почетный донор России Виталий Барский совершил 55 донаций. Это в среднем означает спасение 165 жизней. Недавно он отпраздновал 15-летие своей донорской деятельности. Впервые сдал кровь в декабре 2009 года, будучи еще студентом университета. И многих других Виталий также вдохновил стать донорами. Была в его практике и такая история.

" Я п р и е х а л н а с т а н ц и ю п е р е л и в а н и я к р о в и , а т а м м н е с к а з а л и , ч т о н а с е г о д н я ш н и й д е н ь п р и е м у ж е о к о н ч е н и к о л и ч е с т в о н е о б х о д и м ы х д о н о р о в н а б р а н о . Я в е р н у л с я д о м о й и т у т ж е р а з д а е т с я з в о н о к , т о г д а е щ е н а д о м а ш н и й т е л е ф о н , в к о т о р о м м н е с к а з а л и , ч т о о ч е н ь с и л ь н о ж д у т м е н я с н о в а н а с т а н ц и и , п о т о м у ч т о в о з н и к л а э к с т р е н н а я с и т у а ц и я . Я п р и е х а л , с д а л к р о в ь и с т а л с л у ч а й н ы м с в и д е т е л е м р а з г о в о р а в р а ч е й , к о т о р ы е с к а з а л и , ч т о м у ж ч и н а п о п а л п о д п о е з д , е м у а м п у т и р о в а л о н о г и , а с п а с а т ь п о с т р а д а в ш е г о н у ж н о б ы л о з а г о т о в л е н н о й к р о в ь ю . Ч т о б ы с н о в а п о п о л н и т ь з а п а с ы к р о в и , п р и г л а с и л и м е н я . Т а к я п о ч у в с т в о в а л в а ж н о с т ь с в о е г о в к л а д а в о б щ е е д е л о " , - р а с с к а з ы в а е т В и т а л и й .

Виталий, кроме того, состоит еще в Федеральном регистре доноров костного мозга, является рекрутером в этот Регистр. Самые распространенные мифы - якобы донорство вредно и чревато инфекцией. На самом деле все используемые расходные материалы - одноразовые.

Донор всегда следит за своим здоровьем, придерживается правильного и сбалансированного питания, особое внимание уделяет продуктам с высоким содержанием железа, следит за режимом сна и отдыха, убирает из своей жизни вредные привычки.

Супружеская замена

Рассказывает Елена Пырьева, активный донор, за ее плечами 30 донаций.

" Н а с д а ч у к р о в и м е н я н а т о л к н у л м у ж . О н р а с с к а з а л , ч т о у н е г о б ы л д я д я с о н к о л о г и е й и е м у т р е б о в а л о с ь р е г у л я р н о е п е р е л и в а н и е к р о в и . З а с ч е т э т о г о о н с м о г п р о ж и т ь н а п я т ь л е т д о л ь ш е . П о с л е е г о с м е р т и м о й м у ж с т а л н а п о с т о я н н о й о с н о в е х о д и т ь с д а в а т ь к р о в ь . С п у с т я в р е м я у н е г о н а ш л и п р о т и в о п о к а з а н и я , о н з а в е р ш и л д о н о р с т в о , а я п р о д о л ж и л а " .

За плечами Елены 30 донаций, из них - 27 плазмафереза (процесс автоматического выделения плазмы из крови донора) и три сдачи цельной крови.

Самая запоминающая сдача крови произошла в прошлом после смерти мамы Елены. Перед смертью она болела и несколько раз ей делали переливание плазмы и эритроцитарной массы. Благодаря какому-то донору, ее жизнь удалось продлить на месяц. И греет мысль, что сейчас она также помогает людям подольше побыть с близким человеком.

" К о н е ч н о , с о в с т у п л е н и е м в р я д ы д о н о р о в м о я ж и з н ь к р у т о н е п о м е н я л а с ь , о д н а к о т е п е р ь с т а л о б о л ь ш е с м ы с л а в т о м , ч т о б ы б е р е ч ь с в о е з д о р о в ь е и з а б о т и т ь с я о с е б е " , - г о в о р и т Е л е н а .

Повзрослела и стала донором

Рассказала о своей истории и Елена Сидорова-Мелихова, Почетный донор России, выполнивший 80 донаций.

" Ж е л а н и е с т а т ь д о н о р о м у м е н я в п е р в ы е п о я в и л о с ь , к о г д а я п р и ш л а н а д о н о р с к у ю а к ц и ю г о д у т а к в 2 0 0 2 - 2 0 0 3 . Н о п о с к о л ь к у н а т о т м о м е н т я б ы л а е щ е н е с о в е р ш е н н о л е т н я я , т о д о с д а ч и к р о в и м е н я н е д о п у с т и л и . Н о и д е я п р и о б щ и т ь с я к д о н о р с т в у н и к у д а н е д е л а с ь и с и д е л а г д е - т о г л у б о к о в д у ш е . В и т о г е д о н о р о м о ф и ц и а л ь н о я с т а л а в 2 0 0 6 г о д у " .

Донорство подарило ей кучу приятных знакомств. Все эти люди - на одной волне. Делать добро нужно регулярно. И, конечно же, следить за своим здоровьем.

В начале пути

Активный донор Анастасия Маласкина, выполнившая 12 донаций, рассказала о своей первой сдаче крови - еще в университете. Сейчас она в начали своего донорского пути.

" Б ы т ь д о н о р о м д л я м е н я - э т о з н а ч и т п о м о г а т ь д р у г и м л ю д я м , о б щ е с т в у . Э т о с п о с о б о к а з а т ь п о д д е р ж к у т е м , к т о в н е й н у ж д а е т с я . Д о н о р с т в о - э т о с в о е г о р о д а и е с т ь ц е л ь . В е д ь п о м о ч ь к о м у - т о - э т о т а к п р о с т о " , - г о в о р и т о н а .

Кстати, в 2024 году жители Нижегородской области совершили более 64 тысяч донаций крови и ее компонентов. Участниками донорского движения стали порядка 19,5 тысячи человек, 88% из них - это те, кто сдает кровь регулярно. Более 2,4 тысячи нижегородцев стали донорами впервые и еще свыше одной тысячи сдали образцы своей крови для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга.

В Нижнем Новгороде доноров принимают в ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой" и Нижегородском филиале ФГБУ РМНПЦ "Росплазма" ФМБА России.