Нижегородские доноры рассказали, как сдача крови спасает жизни
Тех, кто нуждается в переливании крови немало. В России таковых насчитывается более 1,5 млн человек. Главной фигурой в этой ситуации становится донор, без него никак. Особенно сложная ситуация складывается, когда у реципиента - редкая группа крови, нужного донора бывает не так-то просто найти. Что приводит людей к решению стать донорами и насколько важным для кого-то может оказаться это решение, рассказывает контент-партнер "РГ" - сайт Pravda-nn.ru.
Донорство - это здо́рово. И здоро́во
Почетный донор России Виталий Барский совершил 55 донаций. Это в среднем означает спасение 165 жизней. Недавно он отпраздновал 15-летие своей донорской деятельности. Впервые сдал кровь в декабре 2009 года, будучи еще студентом университета. И многих других Виталий также вдохновил стать донорами. Была в его практике и такая история.
"Я приехал на станцию переливания крови, а там мне сказали, что на сегодняшний день прием уже окончен и количество необходимых доноров набрано. Я вернулся домой и тут же раздается звонок, тогда еще на домашний телефон, в котором мне сказали, что очень сильно ждут меня снова на станции, потому что возникла экстренная ситуация. Я приехал, сдал кровь и стал случайным свидетелем разговора врачей, которые сказали, что мужчина попал под поезд, ему ампутировало ноги, а спасать пострадавшего нужно было заготовленной кровью. Чтобы снова пополнить запасы крови, пригласили меня. Так я почувствовал важность своего вклада в общее дело", - рассказывает Виталий.
Виталий, кроме того, состоит еще в Федеральном регистре доноров костного мозга, является рекрутером в этот Регистр. Самые распространенные мифы - якобы донорство вредно и чревато инфекцией. На самом деле все используемые расходные материалы - одноразовые.
Донор всегда следит за своим здоровьем, придерживается правильного и сбалансированного питания, особое внимание уделяет продуктам с высоким содержанием железа, следит за режимом сна и отдыха, убирает из своей жизни вредные привычки.
Супружеская замена
Рассказывает Елена Пырьева, активный донор, за ее плечами 30 донаций.
"На сдачу крови меня натолкнул муж. Он рассказал, что у него был дядя с онкологией и ему требовалось регулярное переливание крови. За счет этого он смог прожить на пять лет дольше. После его смерти мой муж стал на постоянной основе ходить сдавать кровь. Спустя время у него нашли противопоказания, он завершил донорство, а я продолжила".
За плечами Елены 30 донаций, из них - 27 плазмафереза (процесс автоматического выделения плазмы из крови донора) и три сдачи цельной крови.
Самая запоминающая сдача крови произошла в прошлом после смерти мамы Елены. Перед смертью она болела и несколько раз ей делали переливание плазмы и эритроцитарной массы. Благодаря какому-то донору, ее жизнь удалось продлить на месяц. И греет мысль, что сейчас она также помогает людям подольше побыть с близким человеком.
"Конечно, со вступлением в ряды доноров моя жизнь круто не поменялась, однако теперь стало больше смысла в том, чтобы беречь свое здоровье и заботиться о себе", - говорит Елена.
Повзрослела и стала донором
Рассказала о своей истории и Елена Сидорова-Мелихова, Почетный донор России, выполнивший 80 донаций.
"Желание стать донором у меня впервые появилось, когда я пришла на донорскую акцию году так в 2002-2003. Но поскольку на тот момент я была еще несовершеннолетняя, то до сдачи крови меня не допустили. Но идея приобщиться к донорству никуда не делась и сидела где-то глубоко в душе. В итоге донором официально я стала в 2006 году".
Донорство подарило ей кучу приятных знакомств. Все эти люди - на одной волне. Делать добро нужно регулярно. И, конечно же, следить за своим здоровьем.
В начале пути
Активный донор Анастасия Маласкина, выполнившая 12 донаций, рассказала о своей первой сдаче крови - еще в университете. Сейчас она в начали своего донорского пути.
"Быть донором для меня - это значит помогать другим людям, обществу. Это способ оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. Донорство - это своего рода и есть цель. Ведь помочь кому-то - это так просто", - говорит она.
Кстати, в 2024 году жители Нижегородской области совершили более 64 тысяч донаций крови и ее компонентов. Участниками донорского движения стали порядка 19,5 тысячи человек, 88% из них - это те, кто сдает кровь регулярно. Более 2,4 тысячи нижегородцев стали донорами впервые и еще свыше одной тысячи сдали образцы своей крови для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга.
В Нижнем Новгороде доноров принимают в ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой" и Нижегородском филиале ФГБУ РМНПЦ "Росплазма" ФМБА России.