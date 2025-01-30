Будет ли в 2025 году новая пандемия: что известно о метапневмовирусе

В декабре 2024 года в Китае был отмечен стремительный рост числа заболевших острыми респираторными инфекциями. В том числе зафиксирована вспышка метапневмовируса, особенно среди детей младше 14 лет.

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Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний указал, что 6,2% положительных тестов на ОРВИ и 5,4% случаев госпитализаций в инфекционные отделения больниц связаны с HMPV. Это больше, чем с COVID-19, адено- или риновирусом. Через время случаи заражения метапневмовирусом начали фиксировать на всех континентах земного шара.

Что это, новая пандемия? Попробуем разобраться, что такое HMPV, как он проявляется и насколько опасен. В любом случае лучше заранее сформировать аптечку. А все препараты для лечения и профилактики вирусной инфекции по выгодным ценам можно приобрести на zdravcity.ru

Что говорят ученые и вирусологи о метапневмовирусе? Это один из самых частых возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний респираторной системы. HMPV передается воздушно-капельным путем. Вначале вирусные частицы атакуют эпителиальную ткань верхних дыхательных путей, затем стремительно опускаются в их нижний отдел. Метапневмовирус может вызвать воспаление бронхиол, бронхообструкцию и спровоцировать развитие хронических респираторных заболеваний. В особенно тяжелых случаях возможна дыхательная недостаточность, для лечения которой применяется аппарат искусственной вентиляции легких.

Вирусное заболевание начинается остро, его первыми проявлениями служат:

покраснение слизистой оболочки ротоглотки;

заложенность носа и ринорея;

боль в горле;

высокая температура;

одышка;

общая слабость;

головная боль;

снижение аппетита.

Обычно метапневмовирус протекает относительно легко, при правильном подходе к лечению человек полностью выздоравливает в течение недели. Но у некоторых пациентов возможны осложнения. В первую очередь это касается детей (до 5-6 лет), пожилых (старше 65 лет), лиц с хроническими заболеваниями (бронхиальной астмой, сердечной недостаточностью) и сниженным иммунитетом (при онкопатологиях, после трансплантации органов).

При легком течении лечение происходит в амбулаторно-поликлинических условиях. В случае развития осложнений (бронхита, пневмонии) больные нуждаются в госпитализации.

Нужно отметить, что не существует препарата, который непосредственно влияет на метапневмовирус. Поэтому прибегают к симптоматической терапии. При высокой температуре помогут жаропонижающие лекарства в виде порошков с комбинированным составом, таблеток, суппозиториев и суспензий (для детей). При заложенности носа рекомендуется регулярно промывать его солевым раствором, затем использовать сосудосуживающие капли. С кашлем быстро справятся сиропы, а с болью в горле – леденцы с добавлением растительных экстрактов, спреи. Для усиления иммунной защиты организма следует принимать комплексные витамины, специальные растительные добавки и иммуномодуляторы.