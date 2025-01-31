Мальчику из Австралии провели в Иркутской области операцию на сердце

Семилетний Эльхассан приехал из Австралии в гости к бабушке: его мама родом из Иркутска и хотела показать сыну настоящую снежную зиму. Однако в планы вторглось подозрение на порок сердца у малыша. В Иркутской областной детской клинической больнице диагноз подтвердили. Владимир Медведев, детский кардиохирург с колоссальным опытом, заведующий профильным отделением, рекомендовал операцию.

© Российская Газета

« У п а ц и е н т а б ы л о т к р ы т а р т е р и а л ь н ы й п р о т о к м е ж д у б о л ь ш и м и м а л ы м к р у г о м к р о в о о б р а щ е н и я , — о б ъ я с н и л Медведев. — Во внутриутробный период развития это норма. После рождения он должен естественным образом закрываться. Но в ряде случаев проток остается открытым. Это может привести к нарушениям в работе сердца. Наша задача была - закрыть проток между аортой и легочной артерией самым щадящим способом».

Благодаря ангиографическому комплексу провести операцию удалось малоинвазивно. Через небольшой прокол в бедренную артерию вводится катетер, в который помещено устройство, закрывающее проток. Врачи прошли по сосудистому руслу и установили его в сердце. Сама операция длилась 15 минут. Через три часа пациента перевели в обычную палату. А еще через три он уже спрашивал главного врача Юрия Козлова, можно ли ему кататься на коньках.