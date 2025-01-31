Мальчику из Австралии провели в Иркутской области операцию на сердце
Семилетний Эльхассан приехал из Австралии в гости к бабушке: его мама родом из Иркутска и хотела показать сыну настоящую снежную зиму. Однако в планы вторглось подозрение на порок сердца у малыша. В Иркутской областной детской клинической больнице диагноз подтвердили. Владимир Медведев, детский кардиохирург с колоссальным опытом, заведующий профильным отделением, рекомендовал операцию.
«У пациента был открыт артериальный проток между большим и малым кругом кровообращения, — объяснил Медведев. — Во внутриутробный период развития это норма. После рождения он должен естественным образом закрываться. Но в ряде случаев проток остается открытым. Это может привести к нарушениям в работе сердца. Наша задача была - закрыть проток между аортой и легочной артерией самым щадящим способом».
Благодаря ангиографическому комплексу провести операцию удалось малоинвазивно. Через небольшой прокол в бедренную артерию вводится катетер, в который помещено устройство, закрывающее проток. Врачи прошли по сосудистому руслу и установили его в сердце. Сама операция длилась 15 минут. Через три часа пациента перевели в обычную палату. А еще через три он уже спрашивал главного врача Юрия Козлова, можно ли ему кататься на коньках.
«Постепенно наша больница превращается в госпиталь международного значения, — написал Юрий Козлов в своих соцсетях. — Недавно впервые выполнили робот-ассистированную операцию ребенку из Монголии. Пару недель назад прооперировали мальчика из Узбекистана, которому мы помогли сохранить пищевод».