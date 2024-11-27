Врач назвал занятия спортом эффективным средством борьбы со стрессом

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал об эффективном средстве против стресса и депрессии — спорте.

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По словам Мясникова, физическая активность улучшает физическую форму, помогает справляться с тревогой, усталостью и эмоциональным напряжением. Здесь важно заставить себя встать утром с постели, поэтому способность перебарывать себя, помогает бороться и со стрессом.

Мясников подчеркнул, что именно нагрузка на организм способствует снижению уровня стресса.

«Чтобы перебороть свою депрессию и подавленное состояние, нужно начать двигаться. Любой подтвердит, ты встал, подвигался, сразу становится легче. Здесь самое главное себя перебороть. Заставить себя встать и начать что-то делать, принять решение. Отсекается всё именно на этом уровне», — посоветовал врач.

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