Офтальмолог назвала главные симптомы и причины рака глаза

Боль, размытое зрение и появление пятен или светящихся точек может говорить о развитии рака глаза, рассказала NEWS.ru офтальмолог Зарина Курачинова. Она отметила, что симптомом болезни также является «выход» из глазницы.

Симптомы рака зависят от типа и стадии. Размытие, потеря остроты зрения или двоение в глазах могут быть признаками заболевания. Боль в глазу или вокруг него. Часто боль возникает, если опухоль растёт и оказывает давление на окружающие ткани. Пятна или светящиеся точки перед глазами. Это может быть связано с опухолью, которая воздействует на сетчатку, — добавила Курачинова.

Эксперт подчеркнула, что об онкологии может говорить изменение цвета глаза или зрачка: зрачок может стать белым, а радужка может изменить цвет из-за опухоли. В редких случаях рак орбиты может привести к тому, что глаз начнёт «выходить» из глазницы, объяснила врач.

Причины рака глаза до конца неизвестны, но есть ряд факторов риска. Возраст — ретинобластома чаще встречается у детей, а меланома — у пожилых. Наследственные заболевания, такие как синдром Ли-Фраумени увеличивают риск. Чрезмерное воздействие солнечных лучей, особенно без защиты, повреждает ткани глаза, что чревато меланомой. Люди с хроническими воспалительными заболеваниями глаз, например, увеитом, имеют более высокий риск развития рака глаза, — подытожила Курачинова.

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