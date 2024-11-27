Врачи перечислили причины возникновения боли в груди

Боль в груди может иметь множество причин.

Например, стенокардия, возникающая при сердечно-сосудистых нарушениях, проявляется резкой болью, которая часто начинается во время интенсивной физической нагрузки — при быстром шаге, подъеме по лестнице или другой активности.

«Некоторые воспалительные заболевания сердца тоже сопровождаются болью в груди. Так, миокардит вызывает тупые болевые ощущения в центральной части груди или с левой стороны грудной клетки, тогда как при перикардите ощущаются более сильная боль и чувство тяжести, которые затрудняют дыхание», — рассказал врач-кардиолог Денис Соколов.

Ряд заболеваний дыхательной системы, такие как бронхит, пневмония или туберкулез, также могут вызывать боль в области грудной клетки, пишут «Известия».

«Свой вклад в это могут внести и проблемы с пищеварением. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) раздражение слизистой оболочки пищевода происходит из-за попадания кислого содержимого желудка, что вызывает вздутие, неприятные ощущения и боль в подложечной области и в левой половине груди. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, как правило, протекает незаметно, но в некоторых случаях вызывает ноющие или жгучие боли за грудиной и в районе желудка», — заметил Соколов.

По его словам, другой распространенной причиной боли является остеохондроз грудного или шейного отделов позвоночника.

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