Хирург назвал неочевидную опасность чистки машины от снега

Чистка машины от снега опасна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, предупредил преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. В беседе с NEWS.ru хирург уточнил, что мороз и физическая активность приводят к повышению артериального давления и временному сужению просвета сосудов.

Уборка от снега может стать опасна для людей, если те страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Мороз и физическая активность приводят к повышению артериального давления, что может вызвать временное сужение просвета сосудов, — пояснил врач.

Специалист отметил, что особенно это опасно при наличии факторов риска, таких как ожирение или курение. По его словам, у человека в процессе чистки снега усиливается частота сердечных сокращений. Хирург предупредил, что это может привести к отрыву тромба или развитию опасных нарушений сердечного ритма.

Также из-за чрезмерной нагрузки могут возникнуть боли в опорно-двигательном аппарате. Возможен даже разрыв мышц спины и нижних конечностей от чрезмерной нагрузки, — заключил Умнов.

Кардиолог Мурад Курбанмагомедов ранее рассказал, что пульс выше 80–90 ударов в минуту в состоянии покоя повышает риск внезапной смерти. Он отметил, что у мужчин оптимальной частотой сердечных сокращений считается 60–80 ударов в минуту, у женщин — 70–90 ударов в минуту.