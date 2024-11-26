Врачи предупредили о "токсичных комбинациях" ряда добавок и витаминов

Витамины и пищевые добавки представляют собой многомиллиардную индустрию. Однако эксперты предупреждают, что прием некоторых их комбинаций может быть опасен. Потенциальный вред от смешивания популярных витаминных таблеток варьируется от дефицита необходимых веществ до потенциально неконтролируемого кровотечения и даже повреждения органов.

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Наиболее рискованным сочетанием является прием экстракта красного дрожжевого риса и ниацина, который помогает снизить уровень холестерина. Тодд Зонтаг, специалист по семейной медицине из центра во Флориде, предупредил, что оба продукта вместе могут потенциально вызвать повреждение печени. Более того, пояснил Зонтаг, предполагаемая польза приема добавок для здоровья сердца не подкреплена убедительными доказательствами.

"Удвоение дозы не увеличивает пользу и может быть вредным для печени", - сказал он сайту The Healthy.

Этот риск возрастает, если в комплекс добавляются другие вещества, снижающие уровень холестерина, например, статины.

Еще одна комбинация добавок, с которой следует быть максимально осторожным, это таблетки рыбьего жира омега-3 и добавки гинкго. В сочетании они могут усилить приток крови до потенциально опасного уровня, что может привести к ее чрезвычайной потере. Доктор Тод Куперман, президент нью-йоркской компании, которая тестирует продукты для здоровья и питания, рекомендует принимать омега-3 и гинкго с интервалом не менее двух часов, а не одновременно.

Одним из распространенных рисков одновременного приема различных витаминов и добавок является то, что они нейтрализуют друг друга, и это может привести к потенциальному дефициту витаминов или минералов. Одним из примеров является одновременный прием добавок магния и кальция. Однако если обе добавки принимаются одновременно, организм усваивает лишь часть каждой из них, а остальное выводится с мочой. Врачи рекомендуют выдерживать двухчасовой интервал между приемами каждой добавки.

Аналогичное взаимодействие происходит и с калием, минералом, необходимым для здоровья сердца, и кальцием, а также с цинком и медью. Национальная служба здравоохранения Великобритании предупреждает, что избыток цинка может помешать усвоению меди - минерала, необходимого организму для выработки клеток крови и поддержания здоровья костей. Множество витаминов, которые всасываются вместе с жиром в процессе пищеварения и в медицине называются жирорастворимыми витаминами, также не следует принимать одновременно. К ним относятся витамины A, D, E и K. Если вам необходимо принимать добавки с этими витаминами, убедитесь, что вы принимаете их с интервалом в пару часов в течение дня, чтобы максимально увеличить усвоение, сообщает Daily Mail.

Эксперты утверждают, что любителям крепкого пива следует избегать одновременного приема добавок с железом. Также следует проявлять осторожность при сочетании веществ, улучшающих сон, таких как мелатонин, и растительных добавок, таких как валериана или зверобой. Хотя сами по себе они должны быть безвредны, их сочетание может привести к неожиданной сонливости, которая может оказаться опасной. Это может вызвать спутанность сознания, возбуждение, подергивание, потливость, дрожь и диарею, а в тяжелых случаях привести к потенциально опасным судорогам и нерегулярному сердцебиению.

Наконец, добавки железа могут мешать действию некоторых антибиотиков - класса препаратов, используемых для лечения инфекций, и препятствовать их действию. Эксперты отмечают, что тем, кому прописаны эти препараты, следует проявлять осторожность при их одновременном приеме.