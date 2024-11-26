Провоцируют развитие подагры: чем опасны препараты от давления

Лекарственные средства от гипертонии провоцируют развитие подагры. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

© Вечерняя Москва

По словам медика, подобные препараты становятся причиной нарушения процесса обмена веществ, что проявляется в накоплении мочевой кислоты в организме и в появлении своеобразных отложений в суставах и почках.

Доктор объяснил, что такой побочный эффект связан с мочегонными веществами, которые содержатся в таблетках от гипертонии. Врач также посоветовал людям с повышенным давлением пить ингибиторы кальциевых каналов.

«Такие препараты, как ингибиторы кальциевых каналов ("Нифедипин", "Амлодипин", "Верапамил", "Дилтиазем"), снижают уровень мочевой кислоты. Ими надо лечить гипертоников», — заключил Мясников.

Доктор также рассказал, что заместительная гормональная терапия, которую нередко прописывают женщинам во время менопаузы для более легкого протекания ее симптомов, может стать причиной роста риска рака груди, а также развития тромбоза.