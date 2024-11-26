Врач рассказал, почему во время болезни и стресса пропадает аппетит

Известный диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, автор медицинских работ и научно-популярных книг Юлия Чехонина рассказала журналисту ИА sovainfo.ru, что во время стресса не всегда пропадает аппетит - все по-разному реагируют на психологический дискомфорт.

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«У некоторых людей на фоне стресса, наоборот, аппетит усиливается. Даже есть такая формулировка - "заедание стресса" или "гиперфагическая реакция на стресс". В некоторых случаях аппетит отсутствует, потому что срабатывает психологический фактор - человек полностью переключается на переживания и эмоции. А восполнение базовых потребностей уходит на второй план», — отмечает врач.

Нежелание есть во время болезни тоже объяснимо с медицинской точки зрения.

«Если заболевание сопровождается плохим самочувствием, а это в большинстве случаев именно так, когда у человека повышается температура, появляется головокружение, жажда, тошнота, то, конечно, все эти явления не сопутствуют хорошему аппетиту. Но это не значит, что организм не нуждается в пище. Нужно просто выбирать более легкие блюда», — рассказала диетолог.

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