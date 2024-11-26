Кардиолог объяснил, чем вызван отек ног и опасно ли это для здоровья

Отёки ног, особенно к вечеру, — распространённое явление. Чем вызвано такое состояние и опасно ли это для здоровья, «Клопс» узнал у московского врача-кардиолога, терапевта Ольги Ермоленко.

© РИА Новости

Патологическое состояние можно определить по нескольким симптомам. По словам доктора, первое, что бросится в глаза, — обувь стала не по размеру. Появится ощущение тяжести в нижних конечностях, а после ношения носков на коже остаётся след от резинки.

«Отёки – это избыточное скопление жидкости в тканях. Оно может быть вызвано несколькими причинами: от безобидных до вполне серьёзных», — обратила внимание кардиолог.

Причины отёков ног по вечерам

Недостаточное потребление белка. Вызывает снижение давления в плазме, и жидкость из сосудов перемещается в ткани.

Несоблюдение питьевого режима. Имейте в виду, что таким считается и тот случай, когда человек пьёт недостаточно воды, и тот, когда наоборот, слишком много.

Нарушение минерального состава еды. Если в рационе много соли, её избыток задерживает жидкость в теле.

Ношение обуви на высоком каблуке — одна из неочевидных причин появления отёков.

Работа «на ногах». Чаще всего встречается среди парикмахеров, барменов, учителей и консультантов в магазинах.

«Сидячие» профессии. Например, у офисных работников нередко отмечается нарушение кровотока в ногах.

Побочный эффект от приёма некоторых медицинских препаратов.

«Часто причиной патологии становится недостаточность клапанного аппарата вен, то есть проявление варикозной болезни. Может привести к этому и нарушение работы сердца и почек», — обратила внимание врач.

Выяснить истинную причину отёков ног поможет доктор. Для начала необходимо обратиться к терапевту. В дальнейшем может потребоваться консультация флеболога, нефролога, уролога или кардиолога, заключила Ольга Ермоленко.

Кардиолог назвал восемь симптомов, указывающих на сердечно-сосудистые заболевания.