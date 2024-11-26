Врач посоветовала отказаться от средств интимной гигиены с красителями

Чтобы сохранить женское здоровье, важно ответственно подходить к выбору средств для интимной гигиены. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, завотделением в клинике «Мак ЭКО» Виктория Соболева.

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Специалист советует приобретать средства бережного ухода в аптеках и внимательно изучать их состав. Они не должны содержать ароматизаторы, красители и агрессивные химические вещества.

«Обращайте внимание на уровень pH, он должен быть в диапазоне от 3,8 до 4,5», — отметила Соболева.

Она добавила, что перед применением нового средства стоит проверить его на небольшом участке кожи, например, на руке.

Врач также порекомендовала использовать жидкости для ухода только при необходимости (во время менструации, до или после полового акта), поскольку чрезмерное очищение может привести к сухости и раздражению.

До этого Соболева предупреждала, что белье из синтетических материалов провоцирует раздражение, сухость и трение. Нарушается целостность кожи и слизистых, в результате возрастает риск образования трещин.

Она посоветовала носить белье из натуральных тканей, которое полностью закрывает ягодицы.