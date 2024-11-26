На Ямале впервые провели эксперимент с семейной диспансеризацией

Врачи поликлиники в Тарко-Сале организовали семейную диспансеризацию. Пока пуровчане проходили обследование у узкопрофильных специалистов, за их детьми в игровой зоне присматривали волонтеры. Об этом сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

«Судя по количеству участников диспансеризации, акция удалась. Поэтому возьмем такой формат в работу на регулярной основе», — цитирует пресс-служба заведующую диагностическим отделением поликлиники Тарко-Салинской ЦРБ Юлию Коренчук.

Для маленьких пуровчан в медучреждении оборудовали детскую комнату. В ней сделали игровую зону и провели мастер-классы. Юные северяне писали письма Деду Морозу и делали новогодние открытки. За это время 30 родителей побывали на приеме у гинеколога, онколога, офтальмолога и у других врачей.

Из-за роста офтальмологических заболеваний в Салехарде решили запустить пилотный проект по профильному скринингу. Если «пилот» будет успешным, его масштабируют на все муниципалитеты.