Ученые вычислили главных виновников аллергии у детей в регионах России

Кошки, березы, сорные травы и домашняя пыль оказались самыми частыми причинами аллергических реакций у детей из разных российских регионов. Интересно, что причины аллергии варьируются в зависимости от географии.

Сотрудники Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН вместе с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Челябинска проанализировали факторы, влияющие на плохую совместимость животных, растений, продуктов питания с детскими организмами.

Как выяснилось, аллергия зависит не только от непосредственного раздражителя, но и, например, от климата и экологии, от генетической предрасположенности и особенностей рациона, от места жительства и образа жизни.

Один из выводов, сделанных учеными, позволяет говорить о том, что наиболее часто причиной аллергии становится контакт ребенка с кошкой (34%), с березой (28%), с сорняками (21%), домашней пылью (17%). Нередко неблагоприятную реакцию вызывают собаки, яичный белок, злаки. Иногда - орехи, тараканы, кролики и хомяки.

На юге России и во Владивостоке дети чаще, чем в других регионах, реагируют на домашнюю пыль. К плесени особенно восприимчивы дети в Калининграде, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Владивостоке и на севере Красноярского края; к морским свинкам и кроликам - в Москве, к тараканам - в Санкт-Петербурге, к хомякам - в Челябинске.

Аллергия на рыбу и морепродукты наиболее часто фиксируется во Владивостоке, Москве, Ростове-на-Дону, Челябинске, Красноярске и почти не наблюдается в Санкт-Петербурге, Калининграде и Хабаровске.

Полынь и амброзию плохо переносят дети из Москвы, Ростова-на-Дону, Челябинска и Красноярска. На Дальнем Востоке и, опять же, в Москве отмечена негативная реакция на одуванчик. На Крайнем Севере чаще аллергеном выступает береза.

Эти и другие данные, ставшие результатом исследования российских специалистов и опубликованные в журнале "Цитокины и воспаление", способны помочь в профилактике и лечении аллергии, отметили в Красноярском научном центре.

Справка

По сведениям Всемирной организации здравоохранения, от аллергии страдают до 40 процентов населения Земли, в том числе более трети жителей России.