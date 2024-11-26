При диагностике депрессии врачи обращают внимание на три основных симптома, самым опасным из которых считается ангедония. Это невозможность получения удовольствия ни от общения с близкими, ни от любимых дел.

Несмотря на то, что врачи признали депрессию серьезным заболеванием, все еще бытует мнение, что такое состояние не представляет опасности. По словам врача-невролога и психиатра Анастасии Журавлевой, это далеко не так, поскольку депрессия угрожает не только здоровью, но и жизни человека.

Журавлева рассказала, что при диагностике депрессии врачи обращают внимание на три основных симптома. В первую очередь, это снижение активности, замедленное мышление и угнетенное настроение, известное как ангедония.

Самым тревожным из них является последнее, пишет «Подмосковье сегодня». При этом именно ангедония остается чаще всего незамеченной, отметила специалист.

Социальная сторона ангедонии заключается в том, что человек перестает общаться с окружающими, он физически не испытывает радости и удовольствия от объятий, других проявлений чувств. Теряет интерес к хобби, искусству, перестает воспринимать юмор.

«Ангедония является ключевым признаком, связанным с риском суицида», - рассказала Журавлева.

Ранее врачи рассказали, как депрессия и тревога сказываются на работе мозга, а ученые выяснили причину возникновения депрессии у детей.

Исследования показали, что время, которое подростки проводят в социальных сетях, оказывает влияние на уровень тревожности и депрессии.

Согласно исследованию Оксфордского университета, была выявлена прямая зависимость между увеличением уровня тревожности и депрессии и временем, проводимым в социальных сетях.