Врач рассказал, в каких случаях кишечник может начать вырабатывать пиво

Некоторые люди, даже не употребляющие алкоголь, могут столкнуться с неожиданным результатом анализов, показывающим следы этанола в крови. Как рассказал гастроэнтеролог Рустем Садыков, причина кроется в сбалансированной микрофлоре кишечника, где из-за определенных факторов могут активно размножаться дрожжи, способные к брожению. Эти микроорганизмы выделяют этанол — основной компонент алкогольных напитков.

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В нормальном состоянии кишечник поддерживает здоровый баланс между различными микроорганизмами, включая бактерии и грибы. Однако стресс, неправильное питание или прием антибиотиков могут нарушить этот баланс, что ведет к повышенному количеству дрожжей рода Candida. В процессе брожения этих дрожжей может образовываться этанол, который затем попадает в кровь.

Хотя уровень этанола при таком «пивном производстве» в кишечнике гораздо ниже, чем при употреблении алкоголя, современные методы анализа могут зафиксировать даже небольшие следы спирта. Это может привести к ложноположительному результату на алкоголь в анализах, что, в свою очередь, вызывает недоразумения, а иногда и серьезные проблемы, например, потерю работы.

Доктор Садыков подчеркивает, что причиной такого дисбаланса часто является избыточное потребление сахара, углеводов и газированных напитков, которые способствуют размножению дрожжей. Для восстановления нормальной микрофлоры важно соблюдать правильное питание, управлять стрессом и поддерживать здоровый образ жизни. В случае появления подозрительных результатов анализов следует обратиться к врачу для обследования.

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