Гастроэнтеролог предупредила об опасности сыра

При некоторых заболеваниях употребление сыра лучше ограничить, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Об опасности сыра она предупредила в беседе с РИА Новости.

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По ее словам, сыр не стоит есть при аллергии, кроме того, иногда он провоцирует мигрень.

«Вызывать приступы боли в составе сыра могут тирамин и глутаминовая кислота. Хотя обычно стресс и недосып все-таки влияют больше», — объяснила Сухорукова.

Вред человеку также наносит соль, содержащаяся в сыре в очень больших количествах: например, 60 граммов сыра чеддер содержат 350 миллиграммов соли. Сухорукова добавила, что повышенное содержание соли в еде повышает кровяное давление и риски развития остеопороза, поскольку провоцирует вымывание кальция из организма. Гастроэнтеролог отметила, что по этой причине сыр не стоить есть людям с артритом, гипертонией или лишним весом.

Сухорукова также отметила, что существуют исследования, показывающие, что молочные продукты влияют на мужское здоровье.

Ранее врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк указала на пользу считающегося вредным продукта — белого хлеба. По ее словам, в белом хлебе содержатся необходимые микроэлементы, витамины группы В, сложные углеводы. Кроме того, он является источником растительного белка.