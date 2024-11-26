Китаец 20 лет жил с кубиком в носу: он страдал от хронического насморка и чихания

В Китае молодой человек 20 лет жил с игральной костью в носу. Всё это время мужчина страдал от хронического насморка и чихания. Врачам удалось извлечь инородный предмет, пишет South China Morning Post во вторник, 26 ноября.

23-летний мужчина по имени Сяома решил обратиться к врачам только месяц назад, когда все традиционные методы народной китайской медицины не помогли ему избавиться от проблемы.

В клинике ЛОР поставил диагноз аллергический ринит и обнаружил инородный предмет в носовом проходе.

«Во время эндоскопии носа мы обнаружили инородный предмет — белый комок, покрытый выделениями. После извлечения он оказался двухсантиметровой игральной костью, частично разъеденной из-за длительного нахождения в носовой полости. Он находился в нижнем носовом ходе, вызвав повреждение слизистой оболочки носа», — пояснил Ян Жун, проводивший операцию.

Специалист отметил, что за долгое время кубик «врос» в ткани и в случае воздействия мог оторваться и закупорить дыхательные пути. Молодой человек вспомнил, что играл в кости, когда ему было три или четыре года.

Детское любопытство и неосторожность взрослых нередко становятся причиной попадания инородного предмета в носовой проход. Что порой извлекают из дыхательных органов пациентов калининградские ЛОР-врачи, читайте в материале «Клопс».