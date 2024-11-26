Число страдающих ожирением людей возросло за последний год

Российский врач рассказал, что за последний год увеличилось количество пациентов с избыточной массой тела.

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Российский врач рассказал об опасности избыточного веса. Ожирением страдают люди всех возрастов. Это не только эстетический дефект, но и огромный вред для организма: может нарушиться обмен веществ, появляется риск развития сердечных патологий, сахарного диабета, рака и ряда других заболеваний.

Медик сообщил, что за последний год число пациентов с ожирением увеличилось: за первые девять месяцев 2023 года только в одну сеть клиник обратились 5 053 человека с таким диагнозом. В этом году число пациентов увеличилось на 3%. Отмечается, что чаще ожирением страдают женщины.

Лечение этого недуга, отмечает специалист, требует контроля и со стороны врача. и со стороны пациента. Важно скорректировать питание и образ жизни в целом. Также врач рекомендует обратиться к терапевту или эндокринологу, которые помогли бы составить план лечения.

Если индекс массы тела больше 35 (нормальное значение до 25), то такой подход может не подойти. Часто таким пациентам требуется бариатрическая операция – коррекция объема желудка или скорости прохождения пищи в нем. Информацией делится "Газета.Ru".