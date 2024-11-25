Кардиолог назвал «спокойный» пульс, при котором возрастает риск смерти

Пульс выше 80–90 ударов в минуту в состоянии покоя может быть опасно и даже привести к внезапной смерти. Об этом рассказал NEWS.ru кардиолог Видновской клинической больницы Мурад Курбанмагомедов.

Он подчеркнул, что для мужчин нормальным пульсом в состоянии покоя считается 60–80 ударов в минуту, а для женщин – 70–90, а если он в состоянии покоя превышает 80, это может быть связано с увеличением риска общей смертности, внезапной сердечной смерти и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди причин тахикардии могут быть анемия, лихорадка, интоксикация, нарушение гормонального фона, кровопотеря и другие факторы.

Врач подчеркнул, что при замедлении сердцебиения могут возникать такие симптомы, как общая утомляемость, головокружения и даже потеря сознания. В случае появления подобных признаков следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, резюмировал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Ранее врач-терапевт Юрий Серебрянский объяснил, почему люди чаще всего умирают рано утром. По его словам, переход от ночного к дневному биоритму создает наибольшую нагрузку на организм.