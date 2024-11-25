В каких случаях надо менять зубную пасту

Одним из главных признаков неправильно подобранной пасты является дискомфорт при чистке. Если ощущается жжение, зуд, сухость во рту или раздражение дёсен, языка и слизистой, это может стать сигналом о содержании пастой компонентов, на которые есть аллергия или повышенная чувствительность.

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Еще одним признаком являются изменения в состоянии дёсен. Если они покраснели, опухли или внезапно стали кровоточить — надо проверить, не менялась ли недавно паста. Также стоит изучить и давно подобранную. Вероятно, в средстве для чистки зубов присутствуют агрессивные вещества, которые раздражают мягкие ткани полости рта.

Аллергия на пасту может проявиться в виде зуда и сыпи внутри полости рта и вокруг него, а также в виде отёка губ и языка. Если возникли подобные признаки после использования новой зубной пасты, надо сразу же перестать пользоваться ей, пишет Гришина в статье для «Секрета фирмы».

Неприятный запах изо рта даже при тщательной чистке, которого раньше никогда не было, является «красным флагом». В некоторых зубных пастах содержатся подсластители или отдушки, из-за которых может нарушиться естественный баланс микрофлоры в полости рта, начаться размножение бактерий и появиться неприятный запах. При обнаружении такой проблемы надо сменить зубную пасту на другую, без сахара и добавок.

Зубные пасты с сильными ароматизирующими добавками могут временно изменять естественные вкусовые ощущения еды и напитков. При возникновении подобных ощущений стоит присмотреться к натуральным пастам.

При реакции эмали зубов на горячее и холодное после начала использования новой зубной пасты также рекомендуется ее сменить, так как чувствительность может появиться из-за агрессивных компонентов в составе.