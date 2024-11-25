Хирург рассказал о профессиях, связанных с риском атеросклероза

Сосудистый хирург, заведующий дневным отделением РНЦХ имени Петровского Дмитрий Некрасов рассказал о профессиях, связанных с повышенным риском атеросклероза.

«Это будет связано с более тяжёлым трудом, более стрессовыми ситуациями. Наши космонавты подвержены большему риску, шахтёры однозначно подвержены большему риску, сталевары, пилоты, то есть там, где постоянно требуется очень высокая концентрация, очень тяжёлый труд именно психоэмоциональный», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, снизить риски помогут механические занятия, «отключающие» голову, в том числе прогулки и плавание.

Кроме того, отметил Некрасов, можно обратиться к психотерапевтам или неврологам, чтобы изменить своё отношение к стрессу.

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