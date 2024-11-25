Назван витамин, защищающий легкие от воспаления

Ученые из Университета Копенгагена установили, что форма витамина B3 под названием никотинамид рибозид может снижать воспаление на клеточном уровне у людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Об этом сообщается на сайте университета (UCPH).

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В исследовании приняли участие 20 пациентов с ХОБЛ. Это хроническое воспалительное заболевание, которое приводит к нарушению дыхания за счет сужения просвета бронхов. Половине испытуемых ежедневно давали по четыре таблетки, содержащие никотинамид рибозид. Общая концентрация витамина B3 в них была выше, чем в пищевых добавках, доступных к свободной покупке.

Результаты показали, что употребление витамина B3 привело к значительному уменьшению количества воспалительных клеток в легких. Ученые объяснили, что при попадании в организм В3 он превращается в молекулу, известную как NAD+. Считается, что NAD+ укрепляет иммунную систему, что особенно полезно для пациентов с ХОБЛ.

Ученые отметили, что, несмотря на потенциально полезные свойства, повторять такие эксперименты с витамином B3 самостоятельно не рекомендуется. Употребление чрезмерного количества этого вещества может привести к головным болям, рвоте и учащенному сердцебиению.

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