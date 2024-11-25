В России аптекам запретили продажу БАДов с мелатонином и симетиконом. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

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— Мелатонин является гормоном, который регулирует циклы сна и бодрствования. Важно приобретать препараты, содержащие мелатонин, в аптеке, где можно быть уверенным в правильной дозировке и качестве. Это особенно актуально, учитывая, что на рынке могут встречаться добавки с неопределенным содержанием активных веществ, — рассказала она.

Она также отметила именно зарегистрированные препараты: лекарства, прошедшие контроль качества, могут точно гарантировать эффективность и безопасность — это необходимо учесть в особенности при покупок онлайн.

— А что касается симетикона, то это вещество используется для облегчения симптомов метеоризма и газообразования. Однако, как и с любым другим препаратом, передозировка может вызвать неприятные ощущения, поэтому важно следовать инструкциям, — подчеркнула она в беседе с «Москва FM».

Люди уверены, что в осенне-зимний период организм испытывает дефицит витаминов, который пытаются восполнить мультикомплексами и БАД, не консультируясь со специалистами. «Вечерняя Москва» узнала, какие витамины особенно опасно назначать самостоятельно и к чему это может привести.