Врачи спасли младенца с врожденной непроходимостью кишечника

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли младенца с врожденной непроходимостью кишечника. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный мальчик весом 3,9 кг с систематическим срыгиванием после кормления. Проведенная диагностика выявила редкий врожденный порок развития кишечника – непроходимость 12-перстной кишки», – говорится в сообщении.

Как отмечается, при такой патологии требуется оперативное лечение в короткие сроки после рождения, так как из-за частой рвоты ребенок теряет жидкость, также есть риск вдыхания рвотных масс – это может привести к тяжелой форме пневмонии.

«При данной патологии накладывается анастомоз – кишка сшивается с одноименной кишкой в обход поджелудочной железы. Оперативное лечение проводилось лапароскопически через три миниатюрных прокола. Такой подход является наиболее современным и высокотехнологичным. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно. Хирурги устранили аномалии развития 12-перстной кишки, восстановили ее проходимость и правильное анатомическое положение. Ребенок будет жить нормальной жизнью без каких-либо последствий врожденного порока развития», – приводит пресс-служба слова заведующего отделением хирургии новорожденных Михаила Рехвиашвили.

В настоящее время ребенок выписан домой, добавили в ведомстве.