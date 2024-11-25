Можно ли закрывать лицо шарфом на морозе

В понедельник, 25 ноября, началась последняя неделя осени, впереди зима с сильными морозами и колючим ветром, от которого невольно хочется защититься. В преддверии холодов медики напомнили о вреде и пользе привычки натягивать шарф на лицо.

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Заведующая дневным инфекционным стационаром центра спецвидов медпомощи (КИМ) Наталья Свистунова сообщила, что стремление закрыть шарфом рот и нос может обернуться проблемами.

«Дело в том, что, когда мы чрезмерно укутываем лицо, влага от нашего дыхания неизбежно конденсируется на шарфе и затрудняет дыхание. Кроме того, влага на морозе и на ветру забирает тепло и повышает шанс обморожений. На морозе по возможности нужно дышать носом, но не стоит делать глубокие вдохи. Если сильный ветер или мороз мешают это делать, нужно наклонить голову и прикрыть нос рукой. Если и так не выходит, то придется дышать ртом, но через небольшую щелочку и неглубоко», - предостерегла Наталья Свистунова.

При этом она подчеркнула: рекомендация дышать носом актуальна для температур до -18...-20 градусов. Если мороз крепче, пазухи носа хуже снабжаются кровью, сосуды сужаются и человек непроизвольно вдыхает воздух ртом.

«Это плохо, потому что холодный воздух высушивает не только слизистые верхних дыхательных путей, но и поверхность бронхов, из-за чего может появиться приступообразный кашель и затрудненное дыхание. В таком случае дыхание через шарф поможет немного согреть воздух», - пояснила заведующая стационаром.

Однако следует помнить, что на поверхности шарфа скапливаются вирусы и микробы, поэтому его нужно чаще стирать и гладить, указывается в сообщении, размещенном на странице КИМа во «ВКонтакте».