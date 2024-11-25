Перечислены причины боли в груди, не связанные с сердцем

Боль в груди может указывать на хронические заболевания позвоночника и их осложнения, патологии пищеварительной системы (гастрит), заболевания бронхолегочной системы, защемление нерва при неправильно совершенном движении или длительном нахождении в неудобном положении, растяжение мышц. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, менеджер по развитию медицинских процессов компании АО «Сервье» Олег Рудоманов.

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«При наличии боли в груди врачи в первую очередь стараются выяснить, связана ли боль с ишемической болезнью сердца и одним из ее основных проявлений – стенокардией. Но далеко не всегда этот симптом свидетельствует о болезнях сердца. Болевыми ощущениями сопровождается остеохондроз, межреберная невралгия, воспалительные процессы в пищеводе или легких. Даже если боли не причиняют значительных неудобств, нужно обратиться за консультацией к врачу. Это позволит своевременно обнаружить опасные для жизни состояния и предпринять меры для их устранения», — рассказал врач.

По его словам, диагностический поиск начинается с подробного опроса. Врачу необходимо знать все характеристики боли: интенсивность, характер, локализацию, иррадиацию (распространение боли), длительность, обстоятельства, при которых она возникла, принятые меры и эффект от них.