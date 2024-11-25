Невролог объяснила, почему женщинам нужно работать в теплых условиях

Невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с Национальным информационным агентством объяснила, почему женщинам следует работать в теплых условиях. По словам врача, мужчинам проще работать при низких температурах за счет высокой мышечной массы - мышцы вырабатывают больше тепла даже в состоянии покоя.

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У женщин иная ситуация: большая доля жировой ткани помогает сохранять тепло, но не вырабатывает его. Кроме того, активнее работают рецепторы холода, то есть периферические нервные окончания быстрее доносят до мозга сигнал о снижении температуры. Свою роль играет менструация, беременность и прием гормональных контрацептивов. Поэтому женщинам обычно комфортнее работать в условиях +24..+25 градусов. Мужчины быстрее устают в теплой среде, им предпочтительнее +20,5..+22,5 градуса.

Также невролог Демьяновская отметила, что уровень комфортной температуры зависит не только от пола, но и от образа жизни, физического и психического здоровья. На терморегуляцию влияет состояние сосудов и щитовидной железы, тревожность. Допустимая температура на работе варьируется от +13 до +28 градусов, значение устанавливается в зависимости от энергозатрат и времени года.