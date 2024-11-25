В РФ зарегистрировано 38 медизделий с ИИ

38 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) зарегистрировано в РФ, большинство из них - российского производства. Внедрение ИИ в различные отрасли здравоохранения необходимо развивать, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня зарегистрировано 38 медицинских изделий с искусственным интеллектом, большинство из них российские. Нужно развивать данное направление для хранения и обработки данных, безопасное для каждого пациента и для отрасли. Нужно развивать направление, касаемое разработки лекарственных препаратов, медицинских изделий и, конечно же, новых расходных материалов к ним", - сказал Мурашко в приветствии к участникам международной конференции "Умные технологии в медицине для достижения научно-технологического суверенитета".

Министр также отметил, что сейчас невозможно представить современную медицинскую организацию или медицинский вуз без использования цифровых технологий - начиная с документооборота, заканчивая системами поддержки принятия врачебных решений с применением технологий искусственного интеллекта.