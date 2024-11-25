В РФ зарегистрировано 38 медизделий с ИИ
38 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) зарегистрировано в РФ, большинство из них - российского производства. Внедрение ИИ в различные отрасли здравоохранения необходимо развивать, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня зарегистрировано 38 медицинских изделий с искусственным интеллектом, большинство из них российские. Нужно развивать данное направление для хранения и обработки данных, безопасное для каждого пациента и для отрасли. Нужно развивать направление, касаемое разработки лекарственных препаратов, медицинских изделий и, конечно же, новых расходных материалов к ним", - сказал Мурашко в приветствии к участникам международной конференции "Умные технологии в медицине для достижения научно-технологического суверенитета".
Министр также отметил, что сейчас невозможно представить современную медицинскую организацию или медицинский вуз без использования цифровых технологий - начиная с документооборота, заканчивая системами поддержки принятия врачебных решений с применением технологий искусственного интеллекта.
"[Медицина] - одна из самых передовых отраслей в этом направлении: от программируемых аппаратов искусственной вентиляции легких до искусственного кровообращения, до бионических протезов, встраиваемых датчиков в головной мозг и другие жизненно важные органы, которые позволяют достигать новых результатов в лечении. Это все сегодня наша практика. Причем она транслируется в регионы страны. Уверен, что конференция даст серьезный толчок для профессионального сообщества, для реализации новых идей, быстрому внедрению их в практику", - заключил Мурашко.