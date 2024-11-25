Врач назвал профессии, связанные с риском развития атеросклероза

Среди них — космонавты, хирурги и шахтёры.

Их деятельность сопряжена с тяжёлыми физическими нагрузками и высоким уровнем стресса.

Также опасности заболевания подвержены сталевары и пилоты, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» сосудистый хирург, заведующий дневным отделением РНЦХ имени Петровского Дмитрий Некрасов.

«Это будет связано с более тяжёлым трудом, более стрессовыми ситуациями. Наши космонавты подвержены большему риску, шахтёры однозначно подвержены большему риску, сталевары, пилоты, то есть там, где постоянно требуется очень высокая концентрация, очень тяжёлый труд именно психоэмоциональный. Мои коллеги хирурги — то же самое, потому что, когда ты делаешь операцию, ты концентрируешься полностью на тех действиях, которые ты делаешь, при этом никогда не забываешь, что это живой человек, и ты должен сделать всё чётко, качественно, быстро, но в то же время сделать так, чтобы человеку не навредить».

Уменьшить риски могут помочь механические занятия, которые «отключают голову»: прогулки, плавание или уборка снега, добавил Некрасов.

«Есть фактор риска, который мы можем спокойно изменить. Самый простой — гиподинамия. Достаточно прогулок. Тот же стресс. Мы можем изменить своё отношение к стрессу, и для этого нам помогут психотерапевты, неврологи. Мы можем пережить стресс путём замены его теми же физическими упражнениями — прогулка, плавание. То есть отключите голову, работайте механически. В конце концов уборка снега тоже достаточно отключает голову».

Ранее сосудистый хирург перечислил основные симптомы атеросклероза. Среди них — одышка, перебои в работе сердца. Недомогание отмечается при занятиях спортом или во время стресса. Об этом рассказал заведующий дневным отделением РНЦХ имени Петровского Дмитрий Некрасов в эфире радиостанции «Говорит Москва».