Названы симптомы, требующие экстренного визита к гастроэнтерологу

Основной симптом язвы желудка — боль после еды или натощак, чаще всего в верхней части живота, реже — в правом или левом подреберье, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Инга Колесник. Она отметила, что «кинжальная боль», рвота с примесью крови говорят об осложнениях язвенной болезни.

Симптомы язвенной болезни — боль натощак или после еды в верхней части живота, реже — в правом или левом подреберье, изжога, отрыжка, тяжесть. Это веский повод обратиться к гастроэнтерологу. Кинжальная боль, рвота с кровью в виде кофейной гущи, дегтеобразный стул говорят об осложнении язвенной болезни. Это повод экстренно обратиться к врачу, — добавила Колесник.

Медик напомнила, что язва возникает при преобладании факторов агрессии над факторами защиты слизистой. Основными причинами являются бактерия хеликобактер пилори и стресс, реже — прием нестероидных противовоспалительных препаратов, гиперпаратиреоз и синдром Золлингера — Эллисона, отметила Колесник.

На сегодняшний день заболевание не очень распространено, потому что мы знаем его причину — хеликобактер пилори — и имеем в арсенале безопасные и эффективные средства борьбы с ней. Устранив хеликобактер пилори, мы предотвращаем развитие и рецидив язвенной болезни. Нередко язвенная болезнь может протекать бессимптомно, — подытожила Колесник.

Гастроэнтеролог Татьяна Жаровская ранее рассказала, что для снижения уровня холестерина в крови необходимо есть больше растительной пищи. По ее словам, человек в день должен употреблять не менее 400 г свежих овощей и зелени, а также около 150–200 г ягод и фруктов.