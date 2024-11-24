Врач назвал продукты, которые ведут к заболеваниям почек

Чрезмерное потребление кофе, чая, а также большого количества сливочного масла и мяса может негативно сказаться на здоровье почек. Об этом предупредил врач-уролог Артур Богатырев.

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По его словам, стоит избегать еду, которая содержит высокий уровень оксалатов. К таким продуктам относятся чипсы, картофель фри и шоколад.

Среди полезных, но потенциально вредных для почек продуктов врач выделил шпинат, свеклу, орехи, щавель, отруби и даже авокадо. Богатырев напомнил, что даже самые полезные продукты должны употребляться в умеренных количествах.

— Следует быть осторожными и с молочными продуктами, в которых содержится большое количество кальция, который при переизбытке выводится с мочой в больших количествах, что увеличивает риск мочекаменной болезни, — отметил специалист.

Обилие кофе, чая и колы также неблагоприятно сказывается на функционировании почек. Кроме того, следует ограничить количество животных продуктов в рационе, поскольку холестерин и трансжиры могут негативно воздействовать на сосуды и выделительную систему, передает агентство Кулик.

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин указал на неочевидный признак проблем с почками.